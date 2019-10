Renault waarschijnlijk al klaar met derde vrije training door problemen

De derde vrije training lijkt er al op te zitten voor Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg. Renault heeft onthuld dat beide coureurs met hetzelfde probleem kampen en waarschijnlijk niet meer de baan op komen.

Voorafgaand aan de derde vrije training maakte Renault al bekend dat er een probleem gevonden was in de bolide van Ricciardo. Het Franse team verklaarde toen dat het om een hydraulisch probleem, maar dat blijkt uiteindelijk niet het geval te zijn. Het blijkt te gaan om een van de koelingssystemen. Een van deze systemen blijkt vervuild te zijn, zo verklaarde het team.

Ricciardo kwam tijdens de derde vrije training nog helemaal niet in actie, maar teamgenoot Hülkenberg was al wel even op het asfalt te vinden. Ook dat was echter van korte duur, want Renault vond even later hetzelfde probleem in het koelingssysteem van de Duitser.

"We hebben op beide auto's hetzelfde probleem geïdentificeerd - vervuiling van een van de koelingssystemen. Om dit op te lossen moet dit systeem zeer zorgvuldig gereinigd worden, zodat het component geen schade oploopt. Het is onwaarschijnlijk dat beide auto's tijdens VT3 in actie komen", verklaarde Renault het gebrek aan actie tijdens de derde en afsluitende training.