Helmut Marko bevestigt: "Alle huidige Red Bull-coureurs blijven voor 2020"

De huidige coureurs van Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso zijn verzekerd van hun plek bij een van de Red Bull-teams in 2020. Dat vertelde Dr. Helmut Marko in de aanloop naar de Mexicaanse Grand Prix.

Van twee coureurs was al zeker dat ze in 2020 een plekje bij een van de Red Bull-teams zouden houden: Max Verstappen was al zeker van zijn plaats bij Red Bull Racing, terwijl Marko in een eerder stadium bij Sky Sports vertelde dat Daniil Kvyat in 2020 bij Scuderia Toro Rosso zou blijven. Toen werd echter wel aangekondigd dat de race om de twee overige zitjes nog niet helemaal gestreden was.

Marko kondigde destijds aan dat de strijd om het tweede zitje bij Red Bull, naar verwachting het meest competitieve nog beschikbare zitje voor 2020, vooral zou gaan tussen Pierre Gasly en Alexander Albon. Daarbij sloot de talentscout en adviseur van Red Bull niet uit dat Nico Hülkenberg daar kans op maakte, maar inmiddels is die deur wel helemaal dicht voor de Duitser.

Gasly, Albon, Kvyat en Verstappen hebben contract voor 2020

Marko vertelde in Mexico dat Gasly en Albon ook in 2020 onderdeel blijven van de Red Bull-familie. "De contracten van alle vier coureurs zijn verlengd", vertelde de Oostenrijker op vrijdag. Wie welke rol gaat invullen, is nog niet duidelijk. Zowel Albon als Gasly maakt kans op het plekje naast Verstappen bij de hoofdmacht van de energiedrankjesproducent, nadat beide coureurs dit jaar ongeveer een half seizoen de kans kregen bij Red Bull Racing.

Momenteel maakt Albon, ondanks zijn crash in de tweede vrije training in Mexico, een solide indruk bij Red Bull, terwijl Gasly het daar lastiger had. Toch doet de Fransman het sinds zijn terugkeer bij Toro Rosso weer bijzonder aardig. Eerder kondigde Marko aan dat er na de Mexicaanse Grand Prix knopen doorgehakt gaan worden over de exacte invulling van de zitjes, dus mogelijk is er al op zeer korte termijn duidelijkheid.