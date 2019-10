Valtteri Bottas had reactietijd van 0,040 seconden bij start in Japan

Valtteri Bottas heeft verteld dat zijn reactietijd bij het doven van de lichten op Suzuka tijdens de start van de Grand Prix van Japan 0,040 seconden was.

De Mercedes-coureur gaf ook toe dat zijn start geholpen werd door Sebastian Vettel, die voor het uitgaan van de lichten bewoog, voordat hij stopte en opnieuw optrok. Bottas schoot richting de leiding van de race, waarna de rest van het veld in het restant van de race niet in staat was om hem te bedreigen. Daardoor pakte de Fin zijn derde zege van het seizoen 2019.

"Mijn reactietijd was nogal snel", vertelde Bottas. "Ik denk dat het vier honderdsten van een seconde was. Misschien mijn beste tot nu toe. De reactietijd is wanneer ik mijn eerste beweging met wat ook doe zodra de lichten uitgaan. Dit is normaal niet een reactietijd die ik kan halen. Misschien werd ik hierbij wat geholpen door de beweging van Sebastian. Het was zeker wat gelukkig, net als met de timing."

"Het was ook wat riskant, want normaal ben je altijd minimaal een tiende langzamer dan dat. Het was dus absoluut aan de snelle en riskante kant, maar achteraf gezien ziet het er heel goed uit. Dat is heel lekker, en daar ben ik blij mee."

Twee weken geleden pakte Mercedes haar zesde constructeurstitel op rij. Dit weekend kan Lewis Hamilton zijn zesde wereldtitel binnenhalen tijdens de Grand Prix van Mexico.