Leclerc sluit veganistische levensstijl niet uit: "Wil fysiek 100 procent zijn"

Charles Leclerc heeft op dit moment geen veganistische levenswijze, maar de Ferrari-coureur sluit niet uit dat dit in de toekomst anders is. Dat vertelde hij in gesprek met Reuters.

De afgelopen decennia is er meer aandacht gekomen voor levensstijlen waarbij het nuttigen van vlees en andere dierlijke producten uit den boze is. Hoewel het gros van de mensen nog altijd regelmatig vlees eet, kiest een steeds groter wordende groep ervoor om daarvan af te stappen. Onder hen onder andere Lewis Hamilton, die in 2017 het roer omgooide en besloot een plantaardig dieet te volgen, zonder dierlijke producten.

Zo ver is Leclerc nog niet, maar de Monegask houdt wel alle opties open. Mocht hij er een voordeel uit kunnen halen, dan zal hij dat niet nalaten. "Ik ben niet veganistisch, maar ik kijk natuurlijk wel naar dit soort dingen. Ik wil qua fysieke vorm 100 procent zijn. Daarvoor volg ik bepaalde programma's, maar hier kijk ik ook naar. Ik hou van vlees, maar ik kijk er ook naar om meer de andere richting te kiezen."

'Probeer weg te zoeken waarbij ik me het beste voel'

Afgelopen week plaatste Hamilton op Instagram Stories nog verhalen waarin hij duidelijk maakte dat hij zich zorgen maakt over de huidige staat van de planeet, zowel qua milieu en klimaat als qua dierenrechten. Ook probeert de vijfvoudig wereldkampioen actief mensen te overtuigen om zelf ook veganistisch te worden.

Leclerc zegt een dergelijke stap dus te overwegen, maar hij ziet dat de meningen erover verschillen. Mocht hij er een voordeel uit kunnen halen, dan laat hij dat niet na. "Ik denk dat Lewis een goed voorbeeld is van het veganistisch worden, maar op dit moment hebben verschillende coureurs daar een verschillende mening over. Ik probeer gewoon de beste weg te zoeken, een weg waarbij ik mezelf het beste voel."