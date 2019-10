Kiest Alfa Romeo voor de betrouwbare Hulkenberg of voor de groeiende Giovinazzi

Er is nog steeds enige onduidelijkheid over de toekomst van Antonio Giovinazzi bij Alfa Romeo. Het team, onder leiding van Frederic Vasseur, heeft over de toekomst van Giovinazzi nog niets besproken. Waar wachten ze op?

Er zijn nog vier races te gaan en veel teams hebben hun coureurs al vastgelegd. Nico Hulkenberg lijkt ook een goede kans te maken op het zitje bij Alfa Romeo, maar Vasseur heeft daar nog geen uitspraak over gedaan. Williams en Alfa Romeo hebben nog niet hun line-up bevestigd, terwijl Red Bull en Toro Rosso alleen schuiven binnen hun eigen opleidingsprogramma.

De Alfa Romeo-coureur bevindt zich in een duidelijk betere fase na een moeilijke start van het seizoen. Giovinazzi maakte enkele fouten, de prestaties waren geregeld minder dan die van teamgenoot Kimi Raikkonen, die vorig jaar van Ferrari overkwam. De Fin wist wel punten te scoren in de eerste paar races.

Maar sinds de hervatting van het kampioenschap na de zomervakantie, gaat het met de Zwitserse renstal niet zoals gehoopt. In de kwalificatie, heeft Giovinazzi vanaf de Italiaanse Grand Prix zich altijd achter Raikkonen gekwalificeerd, met soms grote verschillen. Ook lijkt het erop dat Sauber de slag gemist heeft in de ontwikkeling van de C38

Bij Alfa Romeo zouden ze inmiddels de kwaliteiten van Giovinazzi in hebben moeten zien. Dus wat kunnen de laatste vier races veranderen, gezien de moeilijkheden waarmee de C38 wordt geconfronteerd? Een alternatief voor Giovinazzi, die zich zorgen maakt, is Hulkenberg ,die na dit seizoen geen stoeltje heeft.

Giovinazzi is een groeiende coureur waar nog wat potentie inzit, Hulkenberg is een stabiele coureur. Waar het team voor kiest, daar moeten we nog op wachten.