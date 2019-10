Daniel Ricciardo hoopt dat het circuit beter is en niet op hetzelfde debacle als vorig jaar

Renault-coureur Daniel Ricciardo heeft het tot nu toe nooit heel erg zin gehad in Mexico. Dat ligt niet aan het land of de inwoners, maar volledig aan de omstandigheden waarin geracet wordt.

Het Autodromo Hermanos Rodriguez te Mexico City ligt 2.250 meter boven zeeniveau, waardoor de bolides zich anders gedragen dan onder normale omstandigheden. Ook heb je de eerste dagen minder energie vanwege de lage luchtdruk en daar heeft de bolide ook last van, wat niet al te makkelijk is voor topsporters. Ricciardo heeft daar ook last van, al geldt dat natuurlijk voor alle coureurs, teampersoneel en meereizende leden om de Formule 1.

De Australiër, geboren in Perth, blikt vooruit naar de Mexicaanse Grand Prix van komend weekend: "De ijle lucht zorgt ervoor dat de auto moeilijker te besturen is en de motor het wat lastiger heeft dan normaal. We zullen het maximale aan downforce moeten gebruiken, maar desondanks heb je nog minder grip dan op het snelle Monza.”

Mexico blijft uitdaging

De auto’s hebben het erg lastig in Mexico, omdat het gewoon niet de omstandigheden zijn waar de bolides het beste presteren. “De auto beweegt gewoon heel veel meer dan normaal. Daardoor voel je je nooit honderd procent op je gemak in Mexico. Maar daar moet je maar gewoon mee om zien te gaan."

Vorig jaar ging het mis

Ricciardo kwalificeerde zich jaar op pole, maar door een uitvalbeurt viel het beoogde podium uit het vizier. "Het was allemaal een beetje vervelend, maar het was een mooi weekend ondanks alles. Ik voelde me vorig jaar iets beter op mijn gemak op de baan dan tijdens de eerste editie. Het asfalt was destijds behoorlijk vies en glad, waardoor de auto niet lekker reed. Hopelijk is het dit jaar weer iets beter."