Wanneer is de Grand Prix van Mexico op TV te zien?

Max Verstappen gaat komend weekend voor het derde jaar op rij voor de zege in Mexico, maar wanneer en waar zijn de sessies op het Autodromo Hermanos Rodriguez te zien op televisie?

Verstappen is echter niet de enige die jaagt op succes in Mexico-Stad. Lewis Hamilton wil namelijk graag zijn zesde wereldtitel in de wacht slepen in Mexico. De vijfvoudig wereldkampioen moet daarvoor veertien punten meer zien te scoren dan teamgenoot Valtteri Bottas, zijn enige overgebleven concurrent in de titelstrijd. Mocht dat lukken, dan wordt Hamilton na Michael Schumacher de tweede zesvoudig wereldkampioen in de Formule 1.

Datum Sessie Zender Vrijdag 25-10-2019 om 17.00 uur Vrije training 1 Ziggo Sport (14), Select en Docu Vrijdag 25-10-2019 om 21.00 uur Vrije training 2 Ziggo Sport (14), Select, Racing en Docu Zaterdag 26-10-2019 om 17.00 uur Vrije training 3 Ziggo Sport (14), Select en Racing Zaterdag 26-10-2019 om 20.00 uur Kwalificatie Ziggo Sport (14), Select en Racing Zondag 27-10-2019 om 20.10 uur Race Ziggo Sport (14), Select en Racing

Ontknoping Porsche Supercup in Mexico

Naast de Formule 1 komt ook de Porsche Supercup in Mexico-Stad in actie. In tegenstelling tot bij de meeste raceweekenden zullen de coureurs in deze klasse op het Autodromo Hermanos Rodriguez twee races afwerken. Dit zijn meteen de twee laatste races van het seizoen. Ondanks het missen van de eerste race van het seizoen staat de Nederlander Larry ten Voorde op de tweede plek in de titelstrijd met een achterstand van 14 punten op Michael Ammermüller.