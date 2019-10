Waarom de FIA en Liberty de deadline voor de reglementen niet willen missen

Als het doel van de FIA en Liberty was om 'iedereen een beetje ongelukkig' te maken met de technische/sportieve en financiële reglementen voor 2021, dan is dat ze absoluut gelukt. De teambazen die GPToday.net na de F1-bijeenkomst in Parijs van woensdag spraken opluchting uit dat - zo zei een van hen - 'er tenminste een definitieve richting is'. Dat gezegd hebbende had een ander 'bedenkingen over de exacte route'.

Een minderheid van de teams stelde uitstel naar 2022 voor, maar dat werd niet gehoord, niet in de laatste plaats door de commerciële en politieke gevolgen. Ten eerste zou de aandeelprijs van Liberty op NASDAQ kelderen door vermoedens dat Liberty de weg kwijt is. Ook is dat lastig door het contract van voorzitter en CEO Chase Carey: van hem wordt gezegd dat hij graag afstand wil doen van zijn rol als CEO (maar hij blijft voorzitter).

Tegelijkertijd loopt de derde (en laatste) termijn van Jean Todt als FIA-president eind 2021 af. Zijn erfenis wordt gedefinieerd door zijn succes qua veiligheid op de openbare weg, maar ook door het succes van de 'nieuwe' Formule 1. Hij wil dus het liefst aan het roer staan tijdens de overgangsperiode van 2020/21.

Iedereen blij houden schier onmogelijk

Omdat de tien teams opereren door middel van zes basismodellen - Ferrari doet alles binnenshuis, Mercedes en Renault hebben aparte operaties voor hun chassis en motoren, Red Bull deelt onderdelen met haar zusterteam, McLaren en Williams bouwen hun eigen auto's (met uitzondering van motoren), Racing Point en Sauber kopen de achterkant in en Haas is een satellietoperatie - is het onmogelijk iedereen helemaal tevreden te houden.

De budgetten variëren ook van 120 miljoen dollar tot een viervoud daarvan, dus een set reglementen die iedereen past, zou er hoe dan ook niet komen. Het beste waar de FIA en Liberty voor konden gaan, is het best mogelijke compromis. Een die alle tien in de sport houdt, terwijl er een verbeterde en duurzame show geleverd wordt.

De tijd zal leren of dat doel bereikt is, maar het cruciale punt is dat beide partijen stevig in hun schoenen lijken te staan, ondanks grote weerstand tegen veranderingen door de drie teams. Zij hebben het te lang te goed gehad, ten koste van de sport. Er was vrees dat de machthebbers zouden toegeven - of op zijn minst het pakket verzwakken om de Grote 3 tevreden te houden - maar ze lijken niet met hun ogen geknipperd te hebben.

Door in te stemmen met het verlengen van het veto van Ferrari, hoewel in afgezwakte vorm - met de voorwaarde dat ieder bezwaar via het FIA Court of Appeal gaat en niet een open rechtbank - lijken de meester de Scuderia en de overige teams aan boord gekregen te hebben. Of de reglementen bezwaarvrij blijven in de toekomst, kan alleen in de loop der tijd bekeken worden.

Opvallend genoeg heeft Ferrari nog niet officieel gereageerd sinds de meeting, wat een heel goed of een nog slechter teken kan zijn...

Wat is echter de volgende stap?

Volgens bronnen is het plan om een verhelderend dossier met een achtergrondnota voor te bereiden en in te leveren bij het World Motor Sport Council. Zij moeten alle besluiten van de lagere organen van de sport ratificeren, in dit geval op tijd voor de publicatie van de reglementen voor 31 oktober.

In de 2021 Technical, Sporting and Financial Regulations Implementation Agreement, die op 13 juni 2019 getekend werd en door GPToday.net bekeken is, stemmen de teams in dat ze het besluit tot uitstel niet mogen aanvechten; net zo significant stemmen ze ook in dat ze geen aanpassingen meer doen aan de voorwaarden van het Financiële Reglementen, inclusief de uitgavenlimiet van 175 miljoen dollar en alle uitzonderingen.

Daar tegenover stemt de FIA in om de volledige set reglementen binnen vijf werkdagen na de ratificatie door de FIA te publiceren, dus de goedkeuring moet 25 oktober binnen zijn. Aangezien er tot begin december geen WMSC-meeting is gepland, vindt de ratificatie waarschijnlijk via e-votes plaats. GPToday.net heeft vernomen dat 23 oktober de datum is waarop men mikt voor het indienen bij de WMSC.

Vertraging zou de FIA - en dus ook Liberty - een tijdrovende gerechtelijke uitdaging kunnen kosten, waardoor het hele proces doorkruist wordt, inclusief de veelgeprezen financiële reglementen. Dat zou op zijn beurt Liberty's prestaties op de NASDAQ kunnen beschadigen en ook de erfenis van Todt besmeuren.

Je kan er dus alles op inzetten dat hij en Carey er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat de reglementen zonder vertraging voor de deadline gepresenteerd worden, daarbij rekening houdend met Ferrari's veto...