Manager van Alonso duidelijk: "Als Ferrari wil winnen, moeten ze Alonso bellen"

De manager van Fernando Alonso, vertelt over een mogelijke terugkeer van Alonso in de Formule 1, maar zegt dat alleen een stoeltjes bij topteams "Ferrari, Mercedes, Red Bull" hem interesseren.

Fernando Alonso, die de Formule 1 verliet in 2018, suggereert de mogelijkheid van een terugkeer. De naam van Alonso valt vaak als een team nog een coureur zoekt. De Spanjaard reed in zijn laatste jaren voor McLaren, maar daar was hij niet gelukkig en had een slechte bolide. Door zijn prestaties bij het team van Minardi in 2001 werd hij in 2002 testcoureur bij Renault. In 2003 promoveert hij hier van testcoureur tot volwaardig coureur ten koste van de Brit Jenson Button. Met succes, want de Spanjaard wist samen met Renault in 2005 en 2006 het kampioenschap binnen te slepen.

De manager zegt dat Fernando Alonso niet geïnteresseerd is om terug te keren naar de Formule 1, tenzij het een team is dat kan strijden om de titel. "Alonso's terugkeer naar de koningsklaase? We hebben het erover gehad," reageerde hij op Rai Gr Parlamento.

Fernando Alonso heeft geen zin in een team dat moet vechten om in de middenmoot te kunnen blijven, hij wil voor een team rijden waarmee hij kampioen kan worden. "Hij komt alleen terug als er een stoeltje bij Ferrari, Mercedes en Red Bull beschikbaar is. Anders slaat het nergens op. Hij wil vechten voor de titel."

Alonso verliet de Formule 1, maar was niet van plan om die deur dicht te gooien. "Alonso heeft nooit de deur naar de Formule 1 gesloten. Zijn beweringen blijven hetzelfde als toen hij de klasse verliet.”

"Hij wil dingen veranderen tegen 2021"

Flavio Briatore, de oud teambaas van Alonso, die werd gevraagd of de mogelijkheid er was dat Fernando Alonso terug keert naar Ferrari, weet niet of er een plekje gaat komen bij een van die topteams. De manager van Alonso geeft toe dat het favoriete team van Alonso, Ferrari, goede coureurs heeft om wereldkampioen te worden, vooral met Charles Leclerc.

“De mogelijkheid dat Fernand Alonso terugkeert naar Ferrari? Ja, als ze willen winnen, dan moeten ze hem bellen. Maar ik denk dat Leclerc de titel met Ferrari kan winnen."