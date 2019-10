Masafumi Yamamoto: "Naoki Yamamoto moet nog stappen maken, voordat hij volledig seizoen in Formule 1 kan racen"

Honda Super GT en Super Formula-kampioen Naoki Yamamoto maakte zijn debuut in de Formule 1. Dit deed hij voor Toro Rosso-Honda in de STR14 op Suzuka. Dit was de eerste Japanner sinds 2014 die weer reed in een Formule 1-bolide in zijn thuisland. Naoki Yamamoto, die 30 ronden reed in de eerste vrije training, eindigde de sessie op de zeventiende plek.

Er is nog altijd plek bij het zusterteam van Red Bull Racing, maar of er ook plek is voor de Japanner is nog even afwachten. Helmut Marko, die gaat over die beslissingen, vertelde laatst dat hij nog geen keuze heeft gemaakt voor 2020. Wel is duidelijk dat het broertje van Toro Rosso, Red Bull Racing, doorgaat met Max Verstappen, wie er naast de Nederlander komt te zitten is ook nog niet duidelijk.

Honda’s managing director, Masafumi Yamamoto weet niet of er ook nog meer inzit dan alleen een test voor Honda-talent Yamamoto. “Ik heb met hem gesproken, maar tot nu toe heeft hij maar twee keer in de F1-simulator gestaan en in de eerste vrije training gereden, dat is al heel wat. Hij moet nog wat stappen doorlopen, voordat hij een volledig seizoen kan rijden", aldus Masafumi Yamamoto.

Naoki Yamamoto heeft er zelf veel vertrouwen in. "Ik denk dat ik mijn snelheid wel heb kunnen laten zien op Suzuka, ondanks dat ik een ander programma reed dan Daniil Kvyat. Ik denk dat deze ervaring zal meenemen in de strijd voor het kampioenschap in de laatste ronde van de Super Formula." Naoki Yamamoto heeft verschillende verwachtingen, zoals een volledig Formule 1-seizoen rijden of een rol als reservecoureur voor volgend seizoen, in plaats van een eenmalige rit. Masafumi Yamamoto had daarop wel een antwoord: "Ik heb momenteel niets gezegd of besloten."