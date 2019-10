Valtteri Bottas: "Ik heb geluk nodig om de titel nog te kunnen winnen"

Valtteri Bottas is een van de twee coureurs die nog kans hebben op de wereldtitel in 2019. De Mercedes-coureur beseft echter wel dat hij 'geluk' nodig heeft om echt voor de titel te kunnen gaan.

In de laatste vier races van 2019 zullen Lewis Hamilton en Bottas met elkaar strijden om de wereldtitel in de Formule 1. Daarbij lijkt het bijzonder waarschijnlijk dat Hamilton met de titel aan de haal gaat: hij bezit momenteel een voorsprong van 64 punten op zijn teamgenoot bij Mercedes. Dat houdt in dat de vijfvoudig wereldkampioen nog de komende twee races mag uitvallen en dan nog heeft hij een voorsprong in de titelstrijd.

'Kan mezelf deze achterstand kwalijk nemen'

Voorafgaand aan de Japanse Grand Prix vertelde Bottas dat hij de titelstrijd nog niet opgegeven heeft, maar wel beseft hij dat het lastig gaat worden om kampioen te worden. De Fin vertelde aan onder andere GPToday.net dat hij weet dat hij daarvoor geluk nodig zal hebben. "Ik heb nog niet gedacht dat het al gelopen koers is. Ik ken echter ook de feiten en het is gewoon zo dat we geluk moeten hebben om echt om de titel te kunnen vechten."

"Het is nog niet voorbij, maar ik kan mezelf wel kwalijk nemen dat ik zo'n achterstand heb en dat ik in deze situatie zit. Lewis is tot nu toe beter en consistenter geweest. Daardoor zitten we nu in deze situatie, dus ik richt me nu gewoon op ieder afzonderlijk weekend. Hoe dichter we bij het einde komen, hoe duidelijker wordt hoe we ervoor staan qua punten. Gelukkig gaat het tot nu toe beter dan vorig jaar."

In Japan deed Bottas met het oog op het kampioenschap goede zaken. Hij wist voor de derde keer dit seizoen een Grand Prix te winnen, terwijl teamgenoot Hamilton niet verder kwam dan de derde plaats. Daardoor moet Hamilton in Mexico vijftien punten meer scoren dan zijn rivaal om de titel daar al veilig te stellen.