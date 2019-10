Giovinazzi: "Ook meerjarig contract zorgt voor druk in Formule 1"

Antonio Giovinazzi wacht nog altijd op contractverlenging bij Alfa Romeo. Mocht hij een meerjarige deal sluiten, dan zorgt dat volgens hem voor dezelfde druk als bij een eenjarig contract het geval is.

Op dit moment is Giovinazzi in het bezit van zo'n eenjarige deal met Alfa Romeo. Die loopt aan het einde van dit jaar af, maar naar verluid is hij de belangrijkste kandidaat om ook in 2020 de teamgenoot van Kimi Raikkonen te zijn bij het Zwitsers-Italiaanse team. Giovinazzi meent dat er nog steeds veel druk op een coureur staat als hij of zij een meerjarig contract bezit, ondanks de duidelijkheid over de toekomst voor meer dan twaalf maanden.

"Als je een tweejarig contract hebt, is je gemoed wat rustiger. Je staat echter nog steeds onder druk", vertelde Giovinazzi tegen onder andere GPToday.net. "Je bent daar niet om twee jaar rustig aan te doen. Je teamgenoot kan sneller zijn dan jij, dus je moet blijven pushen. Dat doet volgens mij iedere coureur in de Formule 1, dus daar is volgens mij niets anders aan."

Giovinazzi heeft 'goede relatie' met Vasseur

Bij Alfa Romeo heeft Giovinazzi Frederic Vasseur als teambaas. De Italiaan stelt dat hij veel leert van de 'professionele' Fransman, die sinds halverwege 2017 de leiding in handen heeft bij het team. Destijds heette de renstal nog Sauber en hij nam toen de taken over van Monisha Kaltenborn, die sinds oktober 2012 de teambaas van het team was.

"Ik heb de volledige steun van hem en een goede relatie met hem", verklapte Giovinazzi. "Hij is zeer professioneel en weet erg goed hoe de Formule 1 werkt. Niet alleen naast de baan, maar ook op de baan. Het goed om een band met hem op te bouwen en over de races te praten, want hij heeft ook veel ervaring met goede coureurs. Ik kan veel van hem leren."