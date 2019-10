Red Bull blijft schuiven in juniorprogramma: Vips vervangt O'Ward in Super Formula

Het blijft rommelen in het Red Bull Junior Team. Patricio O'Ward zal namelijk de laatste race van het Super Formula-seizoen in Japan niet rijden. Hij wordt vervangen door Jüri Vips.

Het opleidingsprogramma van Red Bull geldt niet altijd als een even groot succes, maar in 2019 verloopt het allemaal wel erg rommelig. De afgelopen jaren koos het Red Bull Junior Team er steeds vaker voor om talenten een jaar te laten rijpen in de Japanse Super Formula. Pierre Gasly deed dat bijvoorbeeld in 2017 en in 2019 was die eer weggelegd voor Lucas Auer en Daniel Ticktum.

Daar waar Auer naar behoren presteert in zijn terugkeer in de single seaters, verging het Ticktum een stuk minder goed. De Brit werd na drie races door Red Bull uit Japan weggehaald en besloot tevens om hem helemaal uit het opleidingsprogramma te gooien. Zijn vervanger was Patricio O'Ward, die hem zowel in het programma als in Japan verving.

O'Ward mogelijk met Red Bull naar Mexico

De Mexicaan maakte met een aantal goede optredens in de IndyCar Series indruk op Red Bull, dat hem aan haar opleiding toevoegde en hem tevens een raceweekend ervaring liet opdoen in de Formule 2. Overtuigen doet O'Ward vooralsnog niet in de Super Formula, want in drie races scoorde hij pas drie punten. De zevende en laatste race van het seizoen gaat hij niet meemaken, want Team Mugen kondigde aan dat hij vervangen wordt door Vips.

Vips reed dit seizoen zijn ronden in het FIA Formule 3-kampioenschap, waarin hij drie keer wist te winnen en beslag wist te leggen op de vierde plek in het kampioenschap. De reden achter de wissel is vooralsnog niet bekend, maar mogelijk heeft de Grand Prix van Mexico daar iets mee te maken. Die race valt op dezelfde dag als de laatste Super Formula-race en mogelijk verlangt Red Bull de aanwezigheid van O'Ward in zijn thuisland.