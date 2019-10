Verstappen behoudt nipt de leiding in Power Rankings Formula 1

Max Verstappen gaat ook na de Grand Prix van Japan nog aan de leiding in de Power Rankings van F1.com. De marge van de Nederlander ten opzichte van Lewis Hamilton is echter gedaald tot 0,2 punt.

De Japanse Grand Prix kwam voor Verstappen al vroeg tot een einde. De Red Bull-coureur werd in de tweede bocht aangetikt door Charles Leclerc en viel daardoor ver terug. Niet lang daarna parkeerde hij zijn auto in de pits, omdat de opgelopen schade te groot bleek. Verstappen kreeg van de juryleden 35 punten voor zijn optreden op Suzuka, wat voor het incident 'niet zijn meest overtuigende race' was.

Lewis Hamilton kreeg met 39 punten een net iets betere score, nadat hij het hele weekend in de schaduw stond van teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin kreeg met 49 punten de gedeeld hoogste score van het weekend. Ook Carlos Sainz kreeg de op een na hoogst mogelijke score van 49 punten, nadat hij vijfde werd in Japan. De McLaren-coureur staat stevig op de derde plaats in de Power Rankings met een gemiddelde van 41,8 punten.

Tussenstand F1 Power Rankings