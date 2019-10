Meerdere teams zetten vraagtekens bij legaliteit Ferrari-motor

Een aantal Formule 1-teams hebben de FIA om opheldering gevraagd over de Ferrari-motor. Zij willen weten of bepaalde onderdelen van het ontwerp van de motor voldoen aan de reglementen.

Ferrari heeft in de afgelopen twee jaar op het vlak van de motoren een enorme stap voorwaarts gezet. Daar waar Mercedes sinds 2014 gold als de meetlat voor de krachtbronnen, heeft Ferrari die rol inmiddels op zich genomen. De Scuderia zou op sommige circuits tot wel acht tienden van een seconde winnen door hun krachtbron.

Een aantal teams hebben volgens Autosport nu aan de FIA om opheldering gevraagd over de legaliteit van de Ferrari-krachtbron, vooral met betrekking tot de onderdelen waarvan zij vermoeden dat dit het Italiaanse team een enorm voordeel oplevert. Een van de theorieën is dat er een gecontroleerd lek is in de intercooler van de motor, waardoor er een klein beetje olie verbrand kan worden in de motor.

De concurrenten van Ferrari hebben echter geen reactie gekregen van de FIA op hun vraag om verduidelijking. De FIA heeft liever dat er een protest aangetekend wordt tegen de motor van Ferrari, waar vorig jaar al een onderzoek naar liep. Toen werd er gekeken naar de legaliteit van het ERS-systeem en het gebruik van de batterij. Destijds kon de FIA niets vinden dat niet in overeenstemming met de reglementen was.

De FIA is tot nu toe tijdens de Grand Prix-weekenden niets tegengekomen bij de Scuderia dat niet in orde is en tegenover Autosport vertelde de autosportbond het volgende. "We blijven alle parameters monitoren waarmee we bepalen of de motoren in de Formule 1 voldoen aan de technische reglementen." Tevens gaf de autosportfederatie toe dat het nog geen formele protesten van deelnemers ontvangen heeft.