Formule 1 organiseert extra fan festival in Brazilië ter ere van Ayrton Senna

In de aanloop naar de Grand Prix van Brazilië zal er in Sao Paulo een extra fan festival plaatsvinden. Op 9 november zullen er onder andere demonstratieruns plaatsvinden om het leven van Ayrton Senna te vieren.

Twee van de huidige Formule 1-teams zullen hun opwachting maken bij het fan festival, dat gehouden wordt in het Ibirapuera Park. Renault zet met Caio Collet een lokale held uit het opleidingsprogramma in, terwijl Esteban Gutierrez voor Mercedes achter het stuur kruipt. Emerson Fittipaldi en Felipe Massa zullen op die dag achter het stuur kruipen van de Toleman TG184, de auto waarmee Senna in 1984 debuteerde, en de Lotus 97T, waarmee hij in 1985 zijn eerste race won.

Het fan festival in Sao Paulo is een belangrijk onderdeel van 'een serie activiteiten onder leiding van Heineken' om de carrière van Senna te vieren, 25 jaar na zijn dood. Naast demonstraties van moderne en oude Formule 1-auto's zal DJ Meduza een een optreden verzorgen, terwijl er ook activiteiten als Esports en een pitstop-uitdaging zijn. Het evenement is gratis toegankelijk.

Voor de 17-jarige Collet zal het zijn eerste kennismaking met een Formule 1-bolide zijn en dat mag hij dus voor eigen publiek doen: de Braziliaan komt zelf uit Sao Paulo. "Dit wordt een van de beste dingen die ik tot nu toe in mijn leven gedaan heb: door de straten van mijn thuisstad rijden met een F1-auto. Ik ben Renault erg dankbaar voor deze kans. Het gaat bijzonder worden, omdat mijn familie en vrienden ook komen kijken."