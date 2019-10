Kleine veranderingen aan reglementen 2021 na zorgen over 'GP1'-auto's

De Formule 1 is van plan om de geplande nieuwe reglementen voor 2021 op tijd voor de deadline aan het einde van deze maand te publiceren. GPToday.net heeft vernomen dat de nieuwe regels licht aangepast zijn.

De reglementen van de Formule 1 gaan in 2021 flink op de schop. Onderdeel van de veranderingen is een heel nieuw aerodynamisch pakket, waaraan kleine veranderingen doorgevoerd zijn. Enkele teams maakten bezwaar dat er te weinig ruimte zou zijn voor innovatie. De reglementen zijn ontwikkeld door Liberty Media en de FIA. Het hoofddoel van de veranderingen aan het ontwerp van de bolides is het makkelijker maken van het volgen en inhalen van andere bolides.

Zes teams - Ferrari, Mercedes, Red Bull, Haas, Racing Point en Toro Rosso - maakten bezwaar over de mate waarin het ontwerp van de bolides gestandaardiseerd zou worden met de nieuwe regels. Hoewel er toegegeven is aan de wensen van de teams, is dit alleen gedaan op vlakken waarvan aangenomen wordt dat dit geen invloed heeft op het werk dat gedaan is om het negatieve effect van turbulentie van andere auto's te verkleinen.

Er zijn ook andere aerodynamische veranderingen goedgekeurd bij de meeting van de F1, FIA en de teams in Parijs op woensdag. Onderdeel hiervan is het groter worden van de endplates, om hierdoor meer ruimte voor sponsorlogo's te creëren. Ook is er gisteren gesproken over een herintroductie van een gedeeltelijke bevriezing van de ontwikkeling van de motoren, om daarmee de kosten te drukken.

GPToday.net heeft vernomen dat het uitstellen van de reglementswijzigingen tot 2022 ook besproken is, om zodoende meer tijd te hebben om deze te verfijnen, maar dit bleek geen populaire optie. Ferrari zal ook na 2020 haar veto behouden, maar in een gelimiteerde vorm: alleen in specifieke omstandigheden mag het team haar veto inzetten.