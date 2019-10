Mercedes verzekerde zich in Japan van beide wereldtitels in de Formule 1. Het is de zesde keer dat het team de dubbel weet te pakken en nog nooit eerder is dat een ander team al eens gelukt. Maar hoe dominant is Mercedes in deze zes jaar geweest?

De zege van Valtteri Bottas en de derde plek voor Lewis Hamilton waren precies genoeg voor Mercedes om in Japan beslag te leggen op de constructeurstitel. Ook staat al vast dat een van deze coureurs de titel bij de coureurs gaat pakken: nummer 3 Charles Leclerc staat op meer dan 104 punten achterstand en doet niet meer mee om de titel. Daarmee is de zesde dubbel op rij een feit.

Mercedes heeft sinds 2014 alle wereldtitels voor zich opgeëist en is daarmee bezig aan de meest succesvolle periode van een constructeur in de Formule 1. Dat record had Ferrari in bezit: zij wonnen tussen 2000 en 2004 vijf keer de dubbel, wat vooraf werd gegaan door het behalen van de constructeurstitel in 1999. Maar hoe dominant was Mercedes in de afgelopen periode eigenlijk ten opzichte van Ferrari tussen 1999 en 2004?

Statistieken recordreeksen Mercedes en Ferrari

Mercedes 2014-2019* Ferrari 1999-2004 Races 117 101 Zeges 86 (73,5%) 63 (62,4%) Podia 174 (74,4%) 134 (66,3%) Poles 92 (78,6%) 53 (52,5%) Snelste ronden 56 (47,9%) 40 (39,6%)

* Seizoen 2019 is nog niet afgerond

In vrijwel alle statistieken scoort Mercedes in de afgelopen zes seizoenen beter dan Ferrari tussen 1999 en 2004. Daarbij gaat het niet alleen om de absolute aantallen, want dat kan enigszins misleidend zijn: tussen 1999 en 2004 reed de Formule 1 jaarlijks tussen de 16 en 18 races, terwijl er sinds 2014 altijd tussen de 19 en 21 races per jaar verreden werden.

Ook qua percentages scoort Mercedes een stuk beter dan Ferrari. De Scuderia pakte in zes seizoenen tijd iets meer dan 60 procent van alle mogelijke zeges, terwijl Mercedes een percentage van ruim boven de 70 scoort. Datzelfde verschil is zichtbaar bij de podiumplaatsen, terwijl het verschil qua pole positions nog groter is.