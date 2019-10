Villeneuve prijst 'volwassen' reactie Max Verstappen na Japanse Grand Prix

De Grand Prix van Japan was al vroeg afgelopen voor Max Verstappen. Jacques Villeneuve is onder de indruk van de volwassen reactie die de Red Bull-coureur na de race gaf tegenover de media.

Vooraf hoopte Verstappen misschien wel voor een podium te kunnen gaan op Suzuka, het thuiscircuit van motorleverancier Honda. Die hoop werd echter al na een paar honderd meter in de grond geboord: Verstappen wilde in bocht 2 buitenom voorbij aan Charles Leclerc, die vervolgens onderstuur kreeg en de Red Bull vol in de flank raakte. De Nederlander ging daardoor van de baan.

Oorspronkelijk kon Verstappen zijn weg nog vervolgen, maar na veertien ronden stuurde hij zijn RB15 definitief de pits in: de schade aan de vloer van zijn bolide bleek te groot om nog iets uit de Japanse Grand Prix te halen. Leclerc kwam wel gewoon aan de finish en werd uiteindelijk zevende, nadat hij een tijdstraf had gekregen voor zowel de botsing met Verstappen als voor het doorrijden met loshangende onderdelen.

Volgens Villeneuve kon Verstappen niets doen aan het incident met Leclerc en de Canadees prijst de manier waarop de Red Bull-coureur na de race reageerde. "Verstappen was enorm volwassen met zijn reactie. Voor de camera's reageerde hij erg rustig. Dat is knap, want hier kon hij helemaal niets aan doen. Hij reed al voor Leclerc en kon niet verder uitwijken naar links."

Minder lof voor optreden stewards

Het optreden van de wedstrijdleiding kon daarentegen niet op complimenten van Villeneuve rekenen. De wereldkampioen van 1997 maakt het verwijt richting de stewards dat het veel te lang duurde om tot een beslissing te komen rond de botsing van Verstappen en Leclerc. "Vanaf het begin leek het er duidelijk op dat de wedstrijdleiding niet van plan was om een straf uit te delen aan Leclerc."