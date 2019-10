Sebastian Vettel schuldbewust: "Valse start was volledig mijn fout"

Sebastian Vettel pakte vanochtend op indrukwekkende wijze pole position en leek door de eerste keer in 9 races Charles Leclerc in de kwalificatie te hebben verslagen, goede kans te maken op zijn tweede zege van het seizoen. De viervoudig wereldkampioen gooide echter zijn eigen ruiten in door te vroeg zijn koppeling los te laten bij de start, Vettel stopte echter volgens de stewards op tijd om een straf te ontlopen, maar doordat hij daarna slecht van zijn plek kwam, ging de leiding in de race wel naar Valtteri Bottas.

Vettel was na de race schuldbewust: "De valse start was volledig mijn fout, de lichten bleven erg lang aan en ik liet de koppeling te vroeg los en verloor het momentum. Het was erger dan een slechte start, het was gewoon een verschrikkelijke start. Daarna was het een lastig verhaal, want Mercedes was erg snel in de race, dat was vrijdag al duidelijk. Valtteri vloog er vandoor, vooral aan het einde van de eerste stint."

Daarna liet Vettel echter zien het racen zeker niet verleerd te zijn, want hij hield Hamilton op indrukwekkende wijze achter zich om de tweede plaats veilig te stellen: "Lewis probeerde een eenstopper, maar dat werkte niet, dus ik wist dat hij achter mij op de baan zou komen. Ik probeerde mijn auto daarna zo goed mogelijk te positioneren, maar al met al was het een zware middag om de tweede plek vast te houden."