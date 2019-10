De kansen van Max Verstappen op een podiumplaats in Japan werden kort na de start al de grond in geboord. Een botsing met Charles Leclerc liet de Nederlander tot de laatste positie terugvallen.

Verstappen vertrok de Grand Prix van Japan vanaf de vijfde positie, maar hij kwam goed van zijn plek weg. In de eerste bochten koos de Red Bull-coureur de buitenkant, waar Leclerc de binnenste lijn hield. In de tweede bocht gleed de Ferrari-coureur met onderstuur naar buiten, waarbij hij Verstappen in de flank raakte. De Nederlander gleed daardoor van de baan en kon daarna met wat schade achteraan aansluiten.