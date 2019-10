Binotto verwacht veto niet in te zetten bij onderhandelingen reglementen 2021

De deadline voor het tekenen van de reglementen voor 2021 begint nu echt te naderen. Ferrari-teambaas Mattia Binotto is hoopvol dat er 'een goed compromis' komt en verwacht dat de Scuderia haar veto niet in hoeft te zetten.

Nadat het tekenen van de reglementen in juni nog met vier maanden uitgesteld werd om deze verder te kunnen verfijnen, moet het deze maand wel gaan gebeuren. De teams, de FIA en de Formule 1 moeten akkoord gaan met het pakket nieuwe reglementen, dat de sport zowel op technisch, sportief als financieel vlak flink laat veranderen. Eerst moeten de teams echter nog tot een compromis komen.

Komende week wordt volgens Binotto een belangrijke week, zo vertelde hij tijdens de persconferentie. "Op 16 oktober is er een meeting met de FIA en de F1 die volgens mij heel belangrijk gaat zijn, omdat het de laatste is voor het eind van de maand en het moment dat we gaan stemmen. Er zijn op dit moment nog veel open punten en gesprekken gaande, dus het is lastig te zeggen hoe het eruitziet na al deze discussies."

"Er is een verschil in belangen tussen de teams onderling, de teams en de F1 en de teams en de FIA, maar als Ferrari zijn we van plan om onze rol te spelen", vervolgt Binotto, die voor Ferrari een belangrijke rol weggelegd ziet. "We geloven dat Ferrari een belangrijke stem heeft in de gesprekken door wat Ferrari voor de F1 betekent, maar er bestaat geen twijfel over dat er nog veel punten aangepakt moeten worden."

Binotto hoopvol over compromis

Ferrari heeft nog altijd de beschikking over een veto om eventuele veranderingen tegen te houden, maar Binotto wil die liever niet inzetten. "Wat betreft het veto denk ik, zoals ik in Sochi al zei, dat het erg jammer zou zijn als we die moeten gebruiken. Dat moet niet het geval zijn. We hebben een goede en open discussie met de betrokkenen en ik ben hoopvol dat we uiteindelijk het juiste compromis gaan vinden."