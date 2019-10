Foto's: De vrijdag van de Japanse Grand Prix in beeld

De eerste dag van het Grand Prix-weekend in Japan zit er weer op. Voordat de coureurs op zaterdag een dag rust krijgen, werden vandaag de eerste twee vrije trainingen verreden.

Mercedes maakte een ijzersterke indruk: in beide sessies eindigde Valtteri Bottas op de eerste positie, gevolgd door teamgenoot Lewis Hamilton. In de eerste oefensessie sloeg Mercedes een gat van zo'n seconde naar de concurrentie, maar 's middags zaten Red Bull Racing en Ferrari dichterbij. Of deze teams de regerend kampioen ook kunnen bedreigen tijdens de kwalificatie, zal pas op zondag duidelijk worden.

Onze fotografen waren vandaag aanwezig op Suzuka om de vrije trainingen op beeld vast te leggen. De resultaten zie je in het onderstaande foto album.