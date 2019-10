Lewis Hamilton pleit voor gebruik meer bandensets tijdens vrije trainingen

Het afblazen van de derde vrije training in Japan heeft volgens Lewis Hamilton een positief gevolg: de coureurs konden meer banden gebruiken tijdens VT1 en VT2 en dat is volgens hem goed voor de sport.

De teams konden op vrijdag meer banden gebruiken, omdat alle activiteiten op de zaterdag afgelast op verplaatst zijn door de tyfoon die zaterdag in Japan aan land komt. De kwalificatie zal nu op zondagochtend verreden worden voordat de race plaatsvindt. Het is echter ook mogelijk dat de kwalificatie op dat moment ook niet verreden kan worden, en in dat geval zijn de resultaten uit VT2 bepalend voor de grid.

Hamilton denkt dat de teams en coureurs meer in actie kunnen komen als er voor iedere vrije training drie bandensets beschikbaar hebben. Dat zou ook voor de fans positief zijn, want er is dan meer actie op het asfalt. "Dit was een veel betere vrijdag", vertelde de Mercedes-coureur. "Normaal hebben we maar twee sets banden per sessie. Omdat we morgen natuurlijk missen, hebben we de twee sets van VT3 naar vandaag gehaald."

"Het is interessant om dit te leren. Misschien moeten ze ons meer banden geven voor een raceweekend, zodat we drie goede runs kunnen doen. Als we drie sets banden in VT1, VT2 en VT3 hebben, dan zou er meer gereden worden en is het ook beter voor de fans. We rijden dan vanaf het begin van de sessie, in plaats van dat we twintig minuten wachten en daarna naar buiten gaan."

Snelheid Mercedes 'work in progress'

Mercedes eindigde beide vrije trainingen op de plaatsen 1 en 2, maar desondanks omschrijft Hamilton de snelheid van het team als een 'work in progress'. De vijfvoudig wereldkampioen stelde ook dat teamgenoot Valtteri Bottas op het achterste rechte stuk een slipstream kreeg tijdens zijn snelste ronde in VT2, wat ervoor zorgde dat hij meer snelheid meenam over het circuit.

"Het is een work in progress. Je zoekt altijd de limiet als je voor het eerst het circuit op gaat. Er is altijd tijd te vinden en er zijn altijd punten waar je zwak bent. Dit is niet mijn sterkste circuit en er zijn altijd gebieden waar je je kan verbeteren. Valtteri kreeg een enorme slipstream tijdens zijn snelste ronde. Op het achterste rechte stuk won hij een halve seconde."

"Het is een interessante dynamiek. Je wil in het eerste deel van de ronde niet achter iemand rijden omdat je dan de schone lucht nodig hebt. Als je geluk hebt en op een later moment wel een slipstream kan pakken, dan is het perfect."