Sebastian Vettel: "Onmogelijk te zeggen dat Leclerc mijn beste teamgenoot is"

Sebastian Vettel gelooft dat het positief voor hem is dat hij een 'echt referentiepunt heeft in teamgenoot Charles Leclerc, die bij de laatste vier races van dit seizoen de pole position pakte.

Leclerc won ook de eerste twee races na de zomerstop en lag ook op koers voor zeges in Singapore en Rusland, voordat de strategie de kant van zijn rivalen op viel. In de kwalificatie is het Ferrari-coureur Vettel al sinds de Grand Prix van Canada niet gelukt om Leclerc te verslaan. Op het Circuit Gilles Villeneuve pakte Vettel destijds zijn enige pole position van het huidige seizoen.

De viervoudig wereldkampioen vindt het nog altijd te vroeg om te beoordelen of Leclerc zijn sterkste teamgenoot tot nu toe was, maar hij stelt wel dat zijn snelheid ervoor zorgt dat er ook licht schijnt op zijn eigen prestaties. "Ik denk niet dat het eerlijk is om erover te oordelen, want daarvoor is de periode te kort", vertelde Vettel tegenover onder ander GPToday.net. "Hij is zeker jong en zeer snel. Daar bestaat geen twijfel over."

"Uiteindelijk kan je het niet echt vergelijken, want daarvoor moet je Mark, Kimi, Daniel, Vitantonio en Bourdais op hetzelfde moment in dezelfde auto zetten. Dat is niet eerlijk. Wat betreft rauwe snelheid is hij duidelijk erg snel, maar hij zit natuurlijk pas in zijn tweede Formule 1-seizoen. Het is lastig te zeggen of Kimi of Mark, die al lang in de F1 reden en veel meer ervaring hadden, beter zijn."

"Ik kijk er niet op die manier naar. Het is goed dat hij een echte referentie is, vooral op een moment dat ik het een beetje lastig had om het maximale uit mezelf en de auto te halen. Dan is het goed om dit te hebben, omdat het jou ook kan helpen. Als team is het goed dat twee coureurs strijden om hetzelfde stukje asfalt."

Geen zorgen over gridstraffen bij Vettel

Vettel viel in Rusland uit met een kapotte MGU-K, zijn eerste uitvalbeurt sinds Duitsland 2018. Ondanks dat probleem verwacht Vettel het seizoen af te kunnen maken zonder gridstraffen. "Ik denk dat we het tot de bodem uitgezocht hebben. Er zijn geen zorgen over de afstand die we moeten afleggen in de komende vijf races. Wat ik erover kan zeggen, is dat het een combinatie van dingen was die leidden tot het falen van iets."