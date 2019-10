Coureurs verwachten veilig besluit van FIA omtrent tyfoon in Japan

De kans is reëel dat de Formule 1 de kwalificatie voor de Japanse Grand Prix naar zondag zal moeten uitstellen. De coureurs hebben er vertrouwen in dat de wedstrijdleiding de juiste beslissing zal maken voor de veiligheid van de coureurs.

Niet voor het eerst lijkt de Formule 1 in Japan te maken te krijgen met een tyfoon. Cycloon Hagibis raast op het Aziatische land af en zal waarschijnlijk zaterdag met veel regen en zeer harde wind aan land komen. De kans is daardoor groot dat de kwalificatie niet verreden kan worden en naar zondag uitgesteld moet worden. De coureurs vertrouwen erop dat de FIA een veilig besluit gaat nemen.

Vertrouwen in veilig besluit FIA

“Ik heb het volledige vertrouwen in Michael [Masi] en zijn team dat we in veilige condities gaan rijden", vertelde Carlos Sainz tijdens de persconferentie. Hockenheim is een goed voorbeeld waarbij we zagen dat het in de eerste vijf ronden nog te nat was en dat de groene vlag nog niet gezwaaid zou worden als de jongens in de middenmoot het niet zouden zeggen dat het veilig genoeg was. Voor mij is het geen probleem.”

"Het zal tegen zaterdag redelijk duidelijk zijn hoe de situatie is", stelt George Russell vervolgens. Volgens de Williams-coureur zijn er in de regen twee grote risico's voor de huidige Formule 1-auto's. "We kunnen behoorlijk veel water aan, maar het gaat om de plassen en het aquaplanen. Dat is onze beperking. Zoals Carlos al zei, zullen ze de juiste beslissing nemen.”

Volgens Nico Hülkenberg kunnen regen en wind al snel voor onveilige situaties zorgen in de Formule 1. "We kunnen er lang of kort over praten, maar we moeten afwachten wat ons gaat raken en hoe hevig het is, zodat we op dat moment de juiste keuze kunnen maken. Er zijn hier veel fans die ons willen zien rijden en wij willen racen, dus we moeten proberen ervoor te zorgen dat het weekend doorgaat. We moeten echter zien hoe het gaat lopen."

'Hoe dan ook duidelijk' of er gereden kan worden

Max Verstappen denkt dat het hoe dan ook duidelijk zal zijn of er zaterdag gereden kan worden. "Ik heb mijn speedboot meegenomen, dus ik ben klaar om zaterdag te gaan. Ik zou wel willen zien dat de coureurs geraadpleegd worden voor over de veiligheid, maar ik denk dat het hoe dan ook duidelijk zal zijn of het mogelijk is. Op dit moment ziet het er op zaterdag niet waarschijnlijk uit, maar de zondag ziet er prima uit."

"Als de tyfoon hier komt, dan is het behoorlijk duidelijk dat we niet kunnen rijden", zegt Charles Leclerc, die ook geen twijfels heeft over dat de FIA de juiste keuze zal maken met het oog op de veiligheid. "Uit mijn ervaring weet ik dat ze altijd op veiligheid inzetten in deze condities. Ze vragen de coureurs ook altijd zodra we in de auto zitten in dergelijke condities."