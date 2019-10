Overleg tussen technische mannen van de Formule 1-team omtrent de veiligheid van de bolides na Formule 2-crash op Spa

Formule 1-teams onderzoeken hoe ze de veiligheid van het chassis kunnen verbeteren na de megacrash op het circuit van Spa Francorchamps waarbij Formule 2-coureur Anthoine Hubert om het leven kwam. Juan Manual Correa herstelt momenteel van een operatie van zeventien uur in Londen om zijn rechterbeen te redden na de megaklapper.

Andy Green de technische man van het team van Racing Point vertelde dat de teams samen gaan zitten om het chassis nog sterker te maken. Vroeger waren de bolides niet veilig, maar naar een aantal ongelukken is de veiligheid hoog op het lijstje te komen staan. De chassis van tegenwoordig zijn redelijk veilig, zo zagen we vorig jaar bij een zware klapper van Marcus Ericsson op Monza. Andy Green vertelde over de bijeenkomst tegen Wheels24. "We zijn uitgenodigd om de voorschriften met betrekking tot de sterkte van het chassis te analyseren," vertelde Andy Green, de technische baas van Racing Point.

Technische werkgroep komt bijeen

Green zei dat de grootste veranderingen zullen worden aangebracht voor 2021, maar voegde eraan toe: "Iedereen weet wat er al voor 2020 kan worden gedaan. Het onderwerp zal worden besproken tijdens de volgende vergadering van de technische werkgroep," voegde hij eraan toe.

Hij zei echter ook dat bij incidenten zo ernstig als de crash van Hubert-Correa, er een limiet is aan wat kan worden gedaan omdat "de betrokken G-kracht absoluut enorm was".