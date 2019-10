Circuit Sint-Petersburg ontkent gesprekken over Formule 1-race

De Formule 1-race in Rusland zou mogelijk al in 2021 van Sochi naar Sint-Petersburg kunnen verplaatsen, maar het circuit nabij de een-na-grootste Russische stad weet daar niets van.

Afgelopen weekend kon GPToday.net melden dat de Formule 1 na 2020 mogelijk weer vertrekt uit Sochi, waar het in 2014 voor het eerst neerstreek voor een Grand Prix. De Russische ronde van het wereldkampioenschap zal daardoor echter niet gaan verdwijnen, want de race zou verplaatst worden naar Sint-Petersburg. Daar ligt het gloednieuwe circuit Igora Drive.

Sint-Petersburg zou namelijk beter bij het idee passen van Liberty Media om de Formule 1 zoveel mogelijk in 'destination cities' te laten racen. In de stad zelf is er echter niets bekend over dat voornemen. Vladimir Vasiliev, de directeur van Igora Drive, weet van niets. Volgens de Rus zijn er geen gesprekken geweest met de Formule 1 om naar Sint-Petersburg te komen.

"Wat betreft de Formule 1 hebben we geen onderhandelingen gehad. Ik weet niet waar de geruchten vandaan komen." Wat wel weer voer voor geruchten is, is het feit dat Igora op korte termijn de Grade 1-licentie van de FIA gaat krijgen. Die licentie is nodig om de Formule 1 te kunnen ontvangen op het circuit. "We zullen de documenten daarvan op korte termijn krijgen", sluit Vasiliev af tegenover Sport-Express.

Komend jaar maakt Igora Drive wel haar debuut op de internationale autosportkalender. De DTM kondigde eerder deze week aan een van haar ronden af te werken op het circuit.