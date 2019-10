'Ron Dennis vroeg Brawn in 2009 om informatie over auto'

Ron Dennis heeft in 2009 een opvallende actie ondernomen. De toenmalig teambaas van McLaren vroeg aan Brawn GP de geheimen achter hun bolide, die dat jaar de wereldtitels wist te bemachtigen.

McLaren werd in 2007 nog hard gestraft in de Formule 1 vanwege de 'spygate'. Daarbij had het Britse team een enorm document met de alle technische geheimen van Ferrari verkregen via voormalig Ferrari-medewerker Nigel Stepney en dit zou ook gebruikt zijn om de prestaties van de eigen bolide te verbeteren. McLaren kreeg daarvoor een boete van 100 miljoen dollar.

Een kleine twee jaar later koos Dennis er echter weer voor om voor informatie bij andere teams langs te gaan. Dat heeft Nick Fry onthuld in zijn boek 'Survive. Drive. Win.'. De toenmalig CEO van Brawn GP vertelt dat de teambaas van McLaren per telefoon om data uit de windtunnel vroeg, omdat hij zijn eigen medewerkers niet geloofde na de slechte start van het seizoen 2009.

Fry deelde windtunnelgegevens met McLaren

Volgens Fry vertelde Dennis hem dat de MP4-24 'totaal ondermaats presteert'. "Dat heb je zonder twijfel gezien, maar mijn engineers zeggen dat het aerodynamische pakket perfect is. Het punt is dat ik ze gewoon niet geloof." Dennis 'wilde weten hoe goed het aeropakket van Brawn GP was en exact zien welke getallen wij zagen bij onze tests in de windtunnel." Volgens Fry is die informatie de 'heilige graal' in de Formule 1.

Desondanks deelde hij de informatie wel met Dennis en McLaren. Volgens de Brit was dat onder de reglementen niet verboden en dus ook geen tweede 'Spygate'. Het verzoek van Dennis had volgens Fry betrekking op de prestaties van Brawn's auto en niet op het ontwerp of de specificaties. Dat was in 2007 wel het geval bij de 'Spygate'.