Campos reageert op statement Formule 1: "Wij wachten 30 oktober af"

Campos lijkt de strijd om een plekje in de Formule 1 vanaf 2021 niet op te geven. Het team stelt de deadline voor de goedkeuring van nieuwe teams op 30 oktober af te wachten.

Donderdag bracht Campos samen met Monaco Increase Management een verklaring naar buiten waarin de wereld werd voorgesteld aan hun voornemen om in 2021 toe te treden in de Formule 1. Het team heeft al een technisch directeur en een hoofd aerodynamica aangesteld en mikt erop om Alex Palou en Pascal Wehrlein in het eerste seizoen in te zetten als coureurs.

Donderdagavond kwam er een tegenreactie vanuit de Formule 1. De organisatie van de sport verklaarde dat er op dit moment geen serieuze gesprekken gaande zijn met partijen die in 2021 tot de sport toe willen treden. Dat lijkt Campos echter niet te weerhouden van het doel om in dat jaar haar debuut te gaan maken in de Formule 1.

Campos neemt plaats in wachtkamer

Tegenover GPToday.net reageerde een woordvoerder van Campos, dat momenteel onder andere racet in de Formule 2 en Formule 3 en dat dit graag wil blijven doen als het in de Formule 1 zit, dat het team in de wachtkamer plaatsneemt. "Op dit moment kunnen we alleen zeggen dat de FIA op 30 oktober zal bevestigen welke teams in 2021 toe mogen treden tot de Formule 1. Wij zullen geduldig wachten op dit moment."

Campos deed eerder al eens een poging om de Formule 1 binnen te komen. Die poging leverde toen geen succes op: het team kon niet het benodigde geld ophoesten, waarna het team uiteindelijk onder de naam HRT alsnog aantrad in de koningsklasse van de autosport. Na drie weinig succesvolle seizoenen viel het doek voor het financieel instabiele Spaanse team.