Opmeer pakt twee podiumplaatsen tijdens tweede F1 Esports-evenement

Jarno Opmeer heeft goede zaken gedaan tijdens het tweede live-evenement van de F1 Esports Pro Series. De coureur van Renault Sport Team Vitality pakte twee podiumplaatsen en klom naar de derde plek in de titelstrijd.

Net als tijdens het eerste live-evenement werden er drie races gereden tijdens evenement 2. De eerste van drie races vond plaats op het Circuit Gilles Villeneuve, wat de eerste regenrace van het seizoen werd. Voor Renault werd het een goede race, met Cedric Thome als winnaar en Opmeer als de nummer drie. Regerend kampioen Brendon Leigh posteerde zijn Mercedes op de tweede plek, terwijl Nederlander Bono Huis de zevende positie voor zich opeiste.

Race 2 werd verreden op de Red Bull Ring en na een aantal tijdstraffen was er wederom een podiumplaats voor Opmeer. De Nederlander werd derde, terwijl McLaren-coureur Huis wederom zevende werd. De winst was, net als in de eerste twee races van de Esports Pro Series, voor Ferrari-coureur David Tonizza, die Frederik Rasmussen nipt voor wist te blijven.

De laatste race van de avond vond plaats op Silverstone en voor het eerst wist Racing Point de zege te pakken. Marcel Kiefer was daarvoor verantwoordelijk, wederom gevolgd door Rasmussen. Het laatste plekje op het podium was voor Daniel Bereznay van Alfa Romeo. Opmeer kwam in deze race niet verder dan een tiende positie, terwijl Huis en Floris Wijers buiten de punten vielen.

Mede door zijn zege in Oostenrijk staat Tonizza nog altijd aan de leiding van het kampioenschap. Met 104 punten heeft hij een marge van 12 punten op Rasmussen op de tweede plek. Opmeer bezet nu de derde plaats in de titelstrijd met 59 punten, drie meer dan Kiefer. Met 31 punten staat Huis op de achtste plaats in het kampioenschap, terwijl Wijers met acht punten veertiende staat.