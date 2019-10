Robert Doornbos verwacht lastig weekend voor Verstappen in Japan

Robert Doornbos verwacht dat er een lastig weekend aankomt voor Max Verstappen en Red Bull Racing in Japan, mede doordat Ferrari en Mercedes momenteel meer progressie boeken.

Verstappen begon als de nummer 3 aan de tweede helft van het seizoen 2019, maar vier races verder is hij die positie kwijt. Daar waar de Nederlander voor de zomerstop zich goed kon meten aan de Ferrari-coureurs, lijken die na de onderbreking toch te sterk te zijn. Ferrari heeft zich sterk ontwikkeld, terwijl Red Bull Racing juist stil lijkt te staan.

Aan de hand daarvan verwacht Doornbos dan ook een lastig weekend voor Verstappen en Red Bull Racing in Japan, waar de volgende race verreden wordt. "Er is door de Esses daar in het circuit een enorme hoeveelheid grip nodig. Met de huidige auto denk ik dat het voor Red Bull daar niet heel leuk wordt. Tegelijkertijd weet ik wel dat er wat upgrades aan zitten te komen."

In Rusland werd Verstappen uiteindelijk vierde na het uitvallen van Sebastian Vettel, maar qua snelheid kon hij zich niet meten met de Mercedessen en Ferrari's. Doornbos noemt het een teleurstellend resultaat voor Verstappen en hij ziet dat er flink wat werk aan de winkel is bij zowel Honda als Red Bull Racing.

"Dat er niet meer in zat dan een vijfde plek, is natuurlijk wel teleurstellend als je ziet hoe snel Ferrari zich ontwikkelt. Mercedes staat ook nooit stil, maar waarom Red Bull dan wel? In het interview bij Jack Plooij zag je dat het gezicht van Max boekdelen sprak. Zoals het nu gaat, is het gewoon niet goed genoeg. Er moeten updates komen, zowel voor de motor als voor het chassis."