Villeneuve kraakt Albon af: "Zonder safety car zou hij veertiende zijn geworden"

Alexander Albon krijgt er flink van langs van Jacques Villeneuve. Volgens de wereldkampioen van 1997 was de Red Bull-coureur zonder de safety car-fase niet verder gekomen dan de veertiende plek in Rusland.

Na een crash in de kwalificatie en het wisselen van onderdelen startte Albon op het Sochi Autodrom vanuit de pits. Zijn opmars viel in de openingsfase wat tegen, maar uiteindelijk zou de Britse Thai de race op een vijfde plek afsluiten. Daarmee evenaarde hij zijn beste resultaat, dat hij tijdens de Belgische Grand Prix wist te behalen.

Villeneuve is echter alles behalve onder de indruk van de race die Albon in Sochi reed. Tegenover Sky Sports Italia betoogde de voormalig coureur van Williams, BAR en Renault dat de safety car-fase zijn race gered heeft. "Het was een verschrikkelijk weekend voor hem. Zonder safety car zou hij niet verder dan de veertiende plek zijn gekomen. Hij heeft geluk gehad."

Onvrede bij Villeneuve over huidige F1-auto's

In hetzelfde gesprek maakt Villeneuve ook duidelijk dat de huidige generatie Formule 1-auto's hem niet bevalt. De bolides zijn volgens de Canadees de oorzaak dat er DRS nodig is, terwijl de aerodynamica van de auto's ervoor zorgt dat coureurs de auto voor zich niet goed kunnen volgen. De temperaturen lopen volgens Villeneuve dan te hoog op.

"De DRS helpt de races niet. De lengte van de auto's maakt niet zozeer uit bij het inhalen, maar het is de aerodynamica die het moeilijk maakt. Als je te dicht achter de auto voor je rijdt, dan lopen de temperaturen van verschillende onderdelen hoog op. Daardoor moet je snel weer afstand nemen."