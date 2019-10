Cyril Abiteboul gefrustreerd: "We moeten ons bezighouden met de auto"

Het Formule 1-team van Renault wist na een hard bevochten race één punt met Nico Hülkenberg over de streep te trekken, die finishte op de tiende positie. Daniel Ricciardo stopte echter in ronde 25, nadat hij tijdens een incident in de eerste ronde te zware schade aan zijn auto had opgelopen.

Het team leek een goede race te kunnen gaan rijden. Het team kwalificeerde zich goed met Nico op de zesde startpositie en Daniel op de tiende. Na een moeizame start van Nico Hulkenberg en een langzame eerste pitstop, verloor hij zijn puntenpositie. Er volgde nog meer ongeluk door een slecht getimede Virtual Safety Car. Daniel was in de eerste ronde betrokken bij een touché bij bocht 4, waardoor een lekke band werd veroorzaakt. Toen werd duidelijk dat de schade veel groter was, met enorm aerodynamisch en evenwichtsverlies. Hierdoor kon hij de race niet vervolgen.

Renault-teambaas Cyril Abiteboul reageerde op de uitvalbuurt en de verloren wedstrijd van Nico Hulkenberg. "De botsing in de eerste ronde dwong Daniel om met schade te stoppen, terwijl de race van Nico werd gecompromitteerd door een trage eerste stop en een ongelukkige VSC waar hij plaatsen verloor. Het is makkelijk om verschillende omstandigheden de schuld te geven, maar het zou te gemakkelijk zijn om daarop te vertrouwen", zo vertelde hij tegen de pers.

Het kwartje valt steeds de verkeerde kant op

Het gaat nog niet gemakkelijk voor Renault na de zomerstop en dat geeft de teambaas ook toe. Het valt volgens hem steeds de verkeerde kant op. "Het resultaat van vandaag is frustrerend. Sinds de zomervakantie zijn we sterk in het kwalificeren met beide auto's in de top tien. Maar in drie van de vier races zijn de dingen niet onze kant opgegaan en dat was vandaag weer het geval."

Abiteboul baalde flink van het resultaat. De teambaas meent dat er nog een hoop werk te doen is. "We moeten gewoon beter werken en onze rijders nog betere startposities en eenvoudige races bieden. De auto heeft het tempo, we moeten ons daarop richten."