Nyck de Vries: "Heb met aantal Formule 1-teams gesprekken gehad"

Nyck de Vries zal in november beginnen aan zijn avontuur als Formule E-coureur van Mercedes. Een zitje in de Formule 1 zat er niet in voor de Formule 2-kampioen, maar hij onthulde wel een aantal gesprekken gehad te hebben met teams.

De Vries wist zaterdag op overtuigende wijze de titel in de Formule 2 binnen te halen. De coureur van ART Grand Prix startte in de hoofdrace op het Sochi Autodrom van pole position, waarna hij gedurende de race amper onder druk kwam te staan en er met de zege vandoor ging. Dat was voldoende om kampioen te worden. De Vries zal niet naar de Formule 1 promoveren, maar is desondanks blij met de stap naar Mercedes in de Formule E.

"Ik heb verschillende gesprekken gehad, maar er was gewoon te weinig beweging. Iedereen bleef min of meer zitten waar hij zit. Natuurlijk is de Formule 1 de droom, maar in de huidige situatie was dat niet realistisch. Dan denk ik dat dit met grote afstand de beste stap voor mijn carrière is. Ik ben heel erg dankbaar voor deze kans bij Mercedes. De Formule E is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste klassen naast de Formule 1, waar zeven of acht autofabrikanten bij betrokken zijn."

Een van de redenen dat De Vries tevreden is met zijn volgende werkgever, is dat hij zich fabriekscoureur van Mercedes mag noemen. "Mercedes heeft vier auto's waarmee ze over de hele wereld racen: twee in de Formule 1 en twee in de Formule E. Eentje daarvan bezet ik. Daarnaast was ik afgelopen jaar al in dienst bij Mercedes als simulatorcoureur en die rol zal ik ook komend jaar weer bekleden."

'Geen garanties voor promotie naar F1'

Dat hij als F2-kampioen niet de stap naar de Formule 1 kan maken zorgt niet voor frustratie bij De Vries: "De afgelopen vijf jaar is de kampioen steeds gepromoveerd naar de Formule 1 en afgelopen jaar zelfs de top 3. Er is echter geen garantie en daar was ik me van bewust. Daar heb ik geen controle op, dus ik kan me daar niet druk om maken", vertelde de Nederlander in Peptalk op Ziggo Sport.