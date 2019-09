Michael Masi: "Betrokkenheid coureurs bij reglementen 2021 goed voor F1"

Michael Masi heeft ontkend dat de coureurs 'hun spierballen laten zien' als het aankomt op de gesprekken voor de reglementen voor 2021. Hij ziet de betrokkenheid van de coureurs juist als iets goeds.

De nieuwe reglementen voor 2021 moeten eind oktober getekend worden, waarbij alle teams overeenstemming moeten bereiken over de voorstellen voor de nieuwe technische regels. In de afgelopen weken is er tevens veel gesproken over de mogelijkheid om kwalificatieraces met een 'reversed grid' in te voeren, wat al in 2020 tijdens een aantal races getest zou kunnen worden.

De coureurs zijn over het algemeen negatief geweest over dat idee, maar Masi ziet geen verandering in de manier waarop sinds begin 2019 door de coureurs gecommuniceerd wordt. "Sinds het begin van het jaar hebben ik en de FIA als geheel een erg open dialoog met de GPDA (Grand Prix Drivers' Association). We kunnen niet verhullen dat zij vertegenwoordigers hadden bij de laatste drie meetings."

"Er is een open dialoog met ze en sinds het begin van het jaar zijn zij open geweest in hun verlangen erbij betrokken te worden. Ik zie dus niet dat ze hun spierballen tonen. Het is absoluut geen slecht iets dat ze veel meer betrokken willen worden en willen werken aan verschillende aspecten. Uiteindelijk zijn de coureurs een belangrijke partij. Het zou naïef zijn om niet naar hun visie te luisteren."

'Geen problemen met tactiek Ferrari in Sochi'

Masi sprak zich ook uit over teamorders en de tactiek die Ferrari in Rusland gebruikte. Sebastian Vettel werd kon door de slipstream van Charles Leclerc naar de koppositie komen, waarna hem gevraagd werd weer plaats te maken voor de Monegask. Uiteindelijk kwam Leclerc aan kop te liggen doordat Ferrari Vettel vier ronden later naar de pits haalde.

Masi heeft geen problemen met de tactiek van Ferrari, die volgens hem onderdeel is van een teamsport als de Formule 1. "Het is onderdeel van deze teamsport. Ik weet niet of ik namens de FIA of de hele F1 kan spreken, omdat het nooit een discussiepunt is. Uiteindelijk zijn teamorders al zeer lang onderdeel van deze sport. Het is niet iets waar ik een mening over heb of veel over nadenk."