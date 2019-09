Sebastian Vettel: "Ik hield me aan de gemaakte afspraken"

Sebastian Vettel stelt dat hij zich gehouden heeft aan de afspraken die Ferrari voor de race in Rusland gemaakt heeft. Het resultaat noemt hij jammerlijk, nadat hij in de openingsfase overtuigend reed.

Op het Sochi Autodrom vertrok Vettel vanaf de derde positie, maar voor bocht 2 had hij de leiding al overgenomen. Hij maakte daarbij optimaal gebruik van de slipstream van teamgenoot Charles Leclerc. Ferrari had voorafgaand aan de race afspraken gemaakt om beide auto's aan het front van de race te krijgen en dat werkte perfect.

Na zijn stop, die vier ronden later was dan die van Leclerc, viel Vettel terug tot achter zijn teamgenoot, voordat hij diezelfde ronde nog uitviel met een probleem aan zijn MGU-K. "Het was een behoorlijke verrassing toen ik geen steun van de MGU-K had toen ik uit de pits kwam. Er kwam geen vermogen vanuit de batterij, dus ik miste over het algemeen veel vermogen", vertelde Vettel na de race.

"De auto voelde geweldig omdat ik nieuwe banden had, maar ik had geen vermogen, verloor drie seconden en na een halve ronde kreeg ik de vraag om de auto te stoppen. Ik hield me aan de afspraken, maar natuurlijk is dit erg jammer. We hadden een geweldige kans om eerste en tweede te worden, maar nu hebben we een uitvalbeurt en Charles op P3. Dat is niet wat we wilden."

Vettel houdt details over afspraak voor zich

Uit respect voor Ferrari wilde Vettel niet in detail treden over de overeenkomst. "Ik wil het team niet achteraf in een lastige positie brengen, omdat iemand her en der wat gezegd heeft. Ik weet dat het niet eerlijk is, want ik vind dat mensen verdienden dit te weten. Ik was derde, Charles eerste en we spraken over een strategie om Lewis te passeren. Ik had duidelijk een goede start, dus er waren een aantal opties. Verder wil ik er niets over kwijt."