Magnussen woedend door 'bullshit'-tijdstraf die hem P8 kost

Kevin Magnussen kan zich totaal niet vinden in de beslissing van de stewards om hem een tijdstraf van vijf seconden te geven voor het niet op de juiste manier terugkeren op de baan in de tweede bocht.

In Rusland kwam Magnussen als achtste over de finish, maar die positie verloor hij door de tijdstraf aan Lando Norris. De negende positie restte voor de Haas F1-coureur. Magnussen reed toen hij terugkeerde op de baan tussen de tweede rijen met borden door, waar hij helemaal links van beide rijen had moeten blijven. Naar eigen zeggen werd hij door het van de baan gaan zelf al genoeg gestraft.

"Ten eerste verloor ik de positie daarbij. Daarnaast verloor ik veel extra rondetijd omdat ik tussen de bollards door ging. Ik miste er eentje", vertelde de geïrriteerde Deen na de race aan onder andere GPToday.net. "Je moet de auto stilzetten en heel scherp naar links sturen om ze allebei te halen. Ik begrijp het als je gewoon rechtdoor gaat, maar ik had zoveel meer snelheid dan toen ik op de uitloopstrook terechtkwam."

"Ik had teveel snelheid. Ik probeerde slechts mijn auto onder controle te houden en me op de bollards te richten. Ik wist dat ik moest halen wat ik kon halen. Toen verloor ik de positie en nog veel meer tijd. Ik had de hele ronde viezigheid op mijn banden , waardoor ik extra tijd verloor. Uiteindelijk was ik beter af geweest als ik Perez had laten gaan, op de baan was gebleven en achter hem was gaan rijden."

'Coureurs willen op natuurlijke manier straf krijgen'

Magnussen voegde eraan toe dat coureurs liever op een natuurlijke manier gestraft willen worden. Tevens denkt hij dat de tijd die hij verloor door zijn fout voldoende was om geen straf te krijgen van de stewards. "Ik ben al op een natuurlijke manier gestraft en dat is zoals we het willen. Ik miste niet beide bollards. Ons was verteld dat je beide bollards moet nemen als je beide oranje kerbs mist."

"Ik miste er anderhalf, maar het is een grijs gebied. Ze hadden de keuze en kozen voor een straf. Ik denk dat ik vandaag hard gepakt ben, zonder twijfel. Dit is bullshit. Deze tweede bocht is een slechte bocht, het slaat nergens op. Leg er gewoon grind neer. Ik ben geen veiligheidsexpert, maar wat er vandaag gebeurde is dat ik de bocht miste en door veel viezigheid in de uitloopstrook ging. Ik verloor veel tijd en werd gestraft voor mij eigen fout."