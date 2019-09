Bottas kritisch na tweede plaats: "Niveau in kwalificatie moet omhoog"

Valtteri Bottas zorgde er in Rusland voor dat Mercedes voor het eerst na de zomerstop een dubbelzege pakte. Ontevreden is hij absoluut niet over zijn tweede plek, maar hij zag Lewis Hamilton wel weer uitlopen in de titelstrijd.

Qua snelheid kon Bottas het voor de pitstops niet bijbenen. De vijfvoudig Grand Prix-winnaar verloor veel tijd achter Carlos Sainz, maar kwam door de safety car en de 'gratis' pitstop uiteindelijk op de tweede plek te liggen. Dat gaf Bottas vervolgens niet meer uit handen. Naar eigen zeggen kwam hij pas na de pitstops beter in zijn ritme. "Als vierde starten en als tweede eindigen is niet slecht."

"Natuurlijk is het geen zege, maar als team hebben we vandaag wel gewonnen. Het is een reeks lastige races voor ons geweest en het is goed om nu weer zo'n resultaat te behalen. Ik had zelf een goede race, hoewel ik in de eerste stint wat snelheid miste en moeite had om bij te blijven. Ik zat eerst ook vast achter een McLaren, maar de tweede stint voelde goed. Het lukte om Charles achter me te houden, dus dat is niet verkeerd."

Kwalificatiesnelheid 'verbeterpunt' voor Mercedes

Daar waar Mercedes in het verleden vaak de overhand had in de kwalificatie, lijkt dat nu niet meer zo te zijn. Bottas ziet echter wel dat het team haar racepace op orde heeft. "We wisten dat we goede racepace zouden moeten hebben en we geloofden erin dat we het konden doen. We moeten nu ons niveau in de kwalificaties opkrikken, maar de snelheid in de race is oké."