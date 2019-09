Max Verstappen realistisch: "Vierde plek was vandaag het maximale resultaat"

Meer dan een vierde plaats zat er in Rusland niet in voor Max Verstappen. De coureur van Red Bull Racing ziet dat het team momenteel niet haar meest competitieve weken heeft en is daarom niet ontevreden met zijn klassering.

Door een gridstraf vertrok Verstappen vanaf de negende positie in Sochi. In de openingsfase moest hij zich langs een aantal auto's in de middenmoot knokken richting P5, wat hem een goede zeventien ronden kostte. Inhalen was niet echt een probleem. "Het ging redelijk goed. Aanvankelijk zat iedereen in de DRS-zone van elkaar, waardoor ik er niet echt voorbij kwam. Daarna was het allemaal in orde", vertelde Verstappen aan GPToday.net.

Na de laatste safety car zag Verstappen de Mercedessen en Charles Leclerc wegrijden op de softs, die het de hele race volhielden. "De degradatie van de banden was erg laag. De soft was absoluut sneller, dus vanaf dat moment wist ik dat ik de auto gewoon thuis moest brengen met het best mogelijke resultaat, wat vandaag P4 was. Ik kon ze nooit echt aanvallen. Je kon zien dat zij hard pushten en hun banden gingen er ook niet echt aan."

Verstappen verwacht geen wonderen in Japan

Verstappen had tijdens de safety car eventueel nog naar binnen kunnen gaan om zelf ook een setje zachte banden te halen. De Nederlander ontkent echter dat dit een optie was, omdat de gaten te klein waren. "De gaten achter mij waren te klein. Ik had daardoor niet de ruimte om een extra stop te doen. Eigenlijk had dat uiteindelijk ook niet veel uitgemaakt."

Volgens Verstappen mogen er in Japan ook geen wonderen verwacht worden van Red Bull Racing. "Je moet geen valse hoop creëren. We komen op dit moment gewoon tekort, dus ik verwacht niet dat het ineens een magisch weekend gaat worden. We moeten gewoon nog wel aan de slag. Ik weet niet of er dit jaar nog een kans is om het goed te maken. Dat gaan we zien."