Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Rusland, dag 3

Zaterdag, 9.30 uur

Vertrek naar het circuit om ervoor te zorgen dat ik om 10.30 uur in de paddock ben voor mijn afspraak met Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur, die sinds juli 2017 voor stabiliteit zorgt bij het team dat het zo lastig had.

De trip met de shuttle is snel en probleemloos, en binnen tien minuten sta ik voor de ingang van de paddock.

Op weg naar Alfa Romeo kan ik niet anders dan lachen door de activiteit buiten bij Toro Rosso, nadat we het verzoek van het team onthulden om de naam te wijzigen naar AlphaTauri, en de gelijkheid met de naam van het team dat ik zometeen ga bezoeken.

10.30 uur

Ik zit boven in het kantoor van Frederic. Ons gesprek is het volgende hoofdstuk in onze reeks interviews met teambazen en zoals verwacht is Fred van waarde. Hij geeft mooie inzichten en pittige commentaren op mijn vragen. Hou deze site in de gaten.

11.00 uur

Ik zie Bernie Ecclestone met zijn vrouw Fabiana door de paddock lopen, dus ik stop en praat even met de bijna 89-jarige, die niet ouder geworden lijkt sinds hij drie jaar geleden onttroond werd. Het leven van een gepensioneerde past duidelijk bij Bernard.

We praten over de F1 - hij geeft toe nog iedere race te kijken - en zijn collectie historische auto's, waarvan velen van onschatbare waarde zijn. Hij vertelt me over het plan om ze permanent tentoon te stellen bij Biggin Hill - ik hoop van harte dat fans toegang krijgen tot het museum als een passende erfenis van de man die de huidige F1 gecreëerd heeft.

13.00 uur

Vertrek naar Mercedes voor de lunch en ik word uitgenodigd om me bij Marc Hynes, de manager van Lewis Hamilton en Brits Formule 3-kampioen in 1999, te voegen. Het is een sociale aangelegenheid, dus gesprekken over zaken passen daar niet bij. Het is echter goed om bij te praten met Marc over de spannende capriolen die hij en onze gemeenschappelijke vrienden in hun tijd uithaalden.

14.00 uur

Naar McLaren voor een gezamenlijke persconferentie met Mercedes over hun motordeal voor 2021 en daarna. Ik vraag Toto Wolff of hij na 2024 een grote verandering qua motoren verwacht, omdat het contract met McLaren tot dan loopt.

Zonder direct antwoord te geven, gaat Toto in op verschuivende trends voor auto's op de openbare weg en de noodzaak voor duurzaamheid - terwijl hij de 'groene' efficiëntie van de huidige motoren benadrukt. Het is duidelijk dat dergelijke verkennende vragen binnen moederbedrijf Daimler gesteld zijn over de F1. Ik vraag me af of deze gepusht zijn door nieuwe voorzitter en hoofd personenauto's bij Mercedes Ola Källenius.

Na een vraag van de vloer over de toekomst van Mercedes in de F1, geeft hij enkele notities en een direct antwoord, waarbij hij het duidelijke verschil tussen het raceteam en het motorbedrijf benadrukt: "We hebben een sterke set-up als motorleverancier die al lange tijd teruggaat. We hebben een werkschema dat het tot nu toe goed gedaan heeft, en die zowel gezamenlijk als losstaand bestaansrecht hebben."

"Om misverstanden te voorkomen: dit is niet een punt waar we onze inzet kunnen spreiden en zeggen dat we misschien blijven als motorleverancier en niet als fabrieksteam. Dat zeg ik nu niet, want we genieten ervan om een fabrieksteam te zijn."

Ja Toto, maar voor hoeveel langer nog?

16.00 uur

De interviewsessies na de kwalificatie. Pierre Gasly begrijpt mijn vraag verkeerd over het zijn van een achterblijver in de F1 tegenover meedoen om de titel in een klasse als de Formule E (zoals een voorganger bij Toro Rosso lukte). Hij ziet het als een suggestie dat hij niet getalenteerd genoeg is voor de F1.

20.00 uur

Na de interviews ga ik naar de shuttle en mijn hotel, waar ik Pierre in de foyer tegen het lijf loop. We verhelderen het misverstand, maar de Fransman benadrukt dat hij van plan is zo lang mogelijk in de Formule 1 te blijven.

22.00 uur

Na een diner met twee maten besluit ik te gaan slapen.