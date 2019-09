Steiner verwacht dat naamswijziging Toro Rosso goedgekeurd wordt

Zaterdag werd duidelijk dat Scuderia Toro Rosso vanaf 2020 mogelijk een nieuwe naam krijgt. Haas F1-teambaas Günther Steiner verwacht weinig problemen met de overgang naar Scuderia AlphaTauri.

Gisteren kon GPToday.net onthullen dat Scuderia Toro Rosso een naamswijziging aangevraagd heeft. Het Italiaanse team, dat eigendom is van energiedrankjesmaker Red Bull, moet met ingang van 2020 Scuderia AlphaTauri gaan heten. AlphaTauri is een kledingmerk dat in 2016 door Red Bull op de markt is gebracht. De geruchten gaan dat het team in een zwart met witte livery gaat rijden.

Voordat de naamswijziging er daadwerkelijk komt, moeten de teams groen licht geven en vervolgens moet de F1 Commission hetzelfde doen. Steiner verwacht echter geen problemen met de naamswijziging, omdat hij de verandering van de naam niet als iets slechts ziet voor de sport. "Ik denk dat het neutraal is. Ik bedoel, het doet niets slechts voor de Formule 1."

"Het veranderen van namen is eerder gebeurd. Vorig jaar hadden we er nog eentje met Force India dat Racing Point werd. Ik denk dat we overeenstemming zullen vinden. We weten allemaal dat Red Bull een groot onderdeel van deze sport is, want ze hebben hier twee teams, dus als het beter voor hun is... Soms moet je dingen veranderen. Je kan niet altijd hetzelfde blijven doen, want dan gaat het vervelen."