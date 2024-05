Steiner ziet Verstappen schitteren: "Van andere planeet"

Max Verstappen geldt voor de Grand Prix van Miami van dit weekend weer als de favoriet. De Nederlander wist dit seizoen al vier van de vijf races te winnen, en dat levert hem veel complimenten op. Günther Steiner stelt nu dat Verstappen een van de beste coureurs van zijn periode is.

Verstappen is ook dit jaar weer oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn vierde wereldtitel op rij, en in Miami kan hij weer in stap in die richting gaan zetten. Veel van zijn concurrenten realiseren zich dat het haast onmogelijk is om Verstappen te verslaan, hij won alleen niet in Australië, maar dat kwam doordat hij uitviel met remproblemen.

Andere planeet

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is onder de indruk van de huidige prestaties van Verstappen. In zijn column op de website van de Formule 1 spreekt Steiner zich uit: "Red Bull en Max Verstappen doet het momenteel echt fantastisch, ze domineren. Ik heb ook veel respect voor Sergio Perez, hij is een heel erg goede coureur, maar hij kan niet in de buurt komen van Max op dit moment. Max komt van een andere planeet. Hij is al een van de besten van zijn tijd, net als Lewis Hamilton een paar jaar geleden."

Roze wolk

Steiner heeft wel een flinke waarschuwing voor Verstappen en Red Bull. De Italiaanse oud-teambaas wijst namelijk naar het verleden: "Als je op zo'n roze wolk zit, dan heb je het vertrouwen, dan ben je gelukkig met je leven en gaat er niets verkeerd. Maar alle goede dingen komen op een gegeven moment ten einde. Het duurt niet eeuwig, kijk maar naar Lewis op dit moment. Het is geen verrassing dat Mercedes-teambaas Toto Wolff interesse in Max heeft. Gaat Max het team van Red Bull verlaten? Hij zit op een goede plek."