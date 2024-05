Steiner neemt juridische stappen tegen Haas

Begin dit jaar werd bekend dat het team van Haas afscheid had genomen van teambaas Günther Steiner. De Italiaan reageerde sportief, maar hij is nu wel naar de rechter gestapt. De zaak draait om onbetaalde commissies en het onrechtmatig gebruiken van zijn beeltenis in promotiemateriaal en op merchandise.

Steiner speelde een belangrijke rol bij het oprichten van het team van Haas. Hij was jarenlang de teambaas, maar teameigenaar Gene Haas besloot afgelopen winter dat het team een andere kant op moest gaan. Steiner kreeg geen contractverlenging, en hij mocht vertrekken. Hij werd opgevolgd door Ayao Komatsu, en Steiner richt zich nu op werkzaamheden als analist. Maar hij leeft wel op gespannen voet met het team van Haas.

Steiner is naar de rechter gestapt in de Amerikaanse stad Charlotte in de staat North Carolina. De zaak diende gisteren en daar werd duidelijk waar het precies omgaat. Steiner stelt dat hij in januari de jaarlijkse uitbetalingen voor het voorgaande jaar zou ontvangen, maar dat Haas niet aan bepaalde commissies voor 2021, 2022 en 2023 had voldaan. Daarnaast gaat het ook om het onrechtmatig gebruik van zijn beeltenis in promotiemateriaal en op merchandise. Het is onduidelijk hoeveel schadevergoeding Steiner precies eist. De uitspraak in de zaak wordt op een later moment verwacht.