Scuderia Toro Rosso vraagt naamswijziging aan

Het team van Scuderia Toro Rosso heeft een naamswijziging aangevraagd. De Formule 1-teams hebben de naamswijziging al goedgekeurd, nu ligt de bal bij de Formula 1 Commission. De Italiaanse renstal van Red Bull vanaf volgend seizoen uitkomen onder de naam Scuderia Alpha Tauri Honda

Alpha Tauri is de naam van een modemerk dat wordt gerund door Red Bull en dat in 2016 op de markt gebracht werd. GPToday.net vernam dat de naamswijziging is aangevraagd. Om de verandering door te laten gaan, is nu de goedkeuring van de F1-commissie vereist.

Het voorstel zou de chassisnaam van Toro Rosso veranderen van 'Scuderia Toro Rosso (STR14)' in 'Scuderia Alpha Tauri' en de teamnaam veranderen van 'Red Bull Toro Rosso' in 'Scuderia Alpha Tauri Honda'.