Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Rusland, dag 2

Vrijdag, 10.00 uur

Ik vertrek met de shuttle naar het circuit, nadat ik mezelf wat langer liet liggen. Het ritje voert ons langs achterafwegen, maar het gaat snel en gemakkelijk en leidt ons rechtstreeks naar de achterste paddock-ingang - ondanks een stop in het midden, waar we uit de bus stappen, een beveiligingscheck krijgen en daarna verder gaan.

11.00 uur

Brits ontbijt bij Williams, waar ik mezelf op de hoogte breng van het nieuws in de paddock. Er is niet veel, behalve geruchten dat McLaren van Renault-motoren gaat wisselen naar Mercedes. De algemene politieke gevolgen gaan dieper dan de technische implicaties van de verandering van motorleverancier. Dat maakt het waard om hierin te duiken...

Daarna onderzoek ik de beslissing van de FIA om de tender voor de remmen voor 2021 te annuleren. Hoewel een bron binnen Brembo aangeeft dat het bedrijf het besluit accepteert en steunt, bekruipt mij het gevoel dat bedrijven huiverig worden om F1-tenders serieus te nemen. De score voor het annuleren is ten slotte twee uit twee...

13.00 uur

FIA-persconferentie met technische afgevaardigden van de drie topteams. Het is duidelijk dat er onvrede aanwezig is met het regelgevende proces voor 2021, vooral over de impact op het ontwerp van standaard onderdelen.

Sportief directeur Laurent Mekies van Ferrari zegt bijvoorbeeld: "We zijn iets nerveuzer en voorzichtiger voor wat het betekent voor de Formule 1 als het aankomt op dat de auto's op elkaar lijken of dat de auto's meer standaard onderdelen krijgen." James Allison (Mercedes) en Paul Monaghan (Red Bull) steunen dat punt grotendeels.

Allison bevestigt tegen mij dat derde coureur Esteban Ocon de laatste bandentestsessie van het team af zal handelen en daar ben ik blij mee: het stelt de jonge Fransman, die ik hoog heb zitten, om het team met een hoogtepunt te verlaten voor zijn overstap naar Renault voor 2020. Hoewel Esteban veel simulatorwerk gedaan heeft dit jaar, heeft hij veel te weinig echt achter het stuur gezeten.

14.00 uur

Ik loop rond door de paddock: Ik hoor dat Toro Rosso een aanvraag ingediend heeft om het naam van het team en het chassis te veranderen naar Scuderia Alpha Tauri, vernoemd naar een kledingmerk dat Red Bull in 2016 lanceerde. Verwacht dus op korte termijn dat de grote rode ster - zoals te vinden in het sterrenbeeld stier - op de auto staat.

Ik hoor dat Liberty deze verandering goedgekeurd heeft, en nu heeft het slechts een meerderheid bij de F1 Commission nodig om bekrachtigd te worden, mogelijk op zijn vroegst al bij de Japanse Grand Prix.

16.30 uur

Interviews na VT2, inclusief een mediabriefing met Mattia Binotto. Ik vraag over Ferrari's 'beschermingsrecht' - ook wel het veto - en op welk moment de Scuderia zou overwegen om een mechanisme te triggeren dat het hele proces richting 2021 torpedeert. Daar ben ik bang voor sinds duidelijk werd dat het veto na 2021 zou blijven bestaan.

Geschreven woorden kunnen niet de zeer doordachte woordkeuze van de extreem intelligente Zwitser omschrijven. De dreiging is echter zeer reëel en ik hoor, wat misschien in eerste instantie raar klinkt, dat Mercedes en Red Bull volledig achter het 'beschermingsrecht' staan.

Waarom? Ferrari vecht aan het front en zij profiteren ervan...

20.00 uur

Ik ga op weg met een groep F1-mensen naar de promenade aan de Zwarte Zee voor een diner. Het gebied barst van de restaurants en ik zie overal bekende gezichten. Een ding is zeker: de Formule 1 plaatst steden op de wereldkaart; wie weet bijvoorbeeld nog dat Sochi in 2014 de Olympische Winterspelen organiseerde? Toch weet de wereld wel dat Sochi jaarlijks een Grand Prix organiseert.

Zelfs als de race naar Sint-Petersburg gaat, blijft Sochi onderdeel van de geschiedenis van de Formule 1...