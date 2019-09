Mattia Binotto: "Zou een schande zijn als wij ons vetorecht gebruiken"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft bevestigd dat het een schande zou zijn om het vetorecht van het team te gebruiken in de discussies over de regelgeving van 2021. Ferrari behoudt het recht om een veto uit te spreken over beslissingen die de Formule 1 wil doorzetten, een machtspositie die het sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw in handen heeft.

De reglementen van 2021 zijn klaar om eind volgende maand (oktober) ondertekend te worden, maar Binotto dringt erop aan dat Ferrari is gericht op het werken met de rest van de teams ten behoeve van de sport, in plaats van het gebruik van haar vetorecht besluiten.

Schande

"We hebben het vetorecht, maar het zou een schande zijn om het te gebruiken", vertelde Binotto aan GPToday.net. "Ik denk niet dat dat de bedoeling is, ik denk niet dat dat is wat wij nodig hebben. Het is belangrijk om constructief te zijn en we hebben nu een maand de tijd om de basisprincipes van nu tot eind oktober aan te pakken."

"Als de reglementen eind oktober nog niet helemaal bevredigend zijn, denk ik niet dat het een drama wordt, want later hebben we nog tijd om ze te ontwikkelen, aan te pakken en te verbeteren."

Ferrari wil meer vrijheid

Binotto voegde hieraan toe dat Ferrari bezorgd is over hoe dwingend de reglementen voor 2021 zijn. De teambaas van Ferrari zegt dat hij pleit voor meer vrijheid om de F1-wagens te ontwikkelen.

"Er zijn een paar dingen die zeer belangrijk zijn voor ons: ten eerste is de mate van vrijheid op ontwikkeling en de aerodynamica, waarvan wij denken dat die te beperkt is, en de mate van vrijheid op andere delen van de auto waar sommige voorschriften ook te beperkt zijn."

"Dit zijn de belangrijkste punten en ik denk dat er nog steeds ruimte is voor samenwerking en een andere keuze dan tot nu toe is gemaakt. Dus nogmaals, we zijn meer gefocust op samenwerking en het aanpakken van wat volgens ons van fundamenteel belang is, in plaats van wat we zeggen dat we het vetorecht hebben."