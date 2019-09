De Grand Prix van Rusland werd in 2018 gewonnen door Lewis Hamilton. Dat ging niet zonder slag of stoot. Veelbesproken is de teamorders die Mercedes gaf aan Valtteri Bottas, die zijn teamgenoot voorbij moest laten.

Eerder in de race moest Hamilton echter knokken om voorbij Sebastian Vettel te komen. De Ferrari-coureur ging eerder naar de pits dan de Mercedes-coureur en was hem op die manier voorbijgegaan. Hamilton liet dat echter niet gebeuren en ging in de ronde na zijn pitstop vol in de aanval. In onderstaande video is te zien hoe de vijfvoudig wereldkampioen na zijn stop het gaatje dicht en in bocht 5 aan de binnenkant voorbijgaat aan Vettel.