Raikkonen vol vertrouwen dat Alfa Romeo zich ook in 2020 verbetert

Kimi Raikkonen heeft er vertrouwen in dat er goede dingen aankomen voor Alfa Romeo Racing voor het seizoen 2020.

De vorm van Alfa Romeo is dit jaar een beetje wisselvallig. In de openingsfase van het seizoen kon Raikkonen vaak goed meedoen aan het front van de middenmoot, om vervolgens drie races op rij niet te scoren. Daarna wist het Italiaanse team weer regelmatig punten te sprokkelen, waaronder in de afgelopen vier races. In Duitsland scoorde het team een dubbele puntenfinish, die uiteindelijk door tijdstraffen verloren gingen.

Raikkonen blijft ook in 2020 bij Alfa en hij gelooft dat er goede dingen aan zitten te komen - maar hij beseft wel dat dit niet direct betekent dat een goede positie in de pikorde zal opleveren. "We hebben meetings gehad over volgend jaar en ik denk dat er goede dingen aankomen", vertelde de Fin aan onder andere GPToday.net. "Wie weet waar het ons brengt op de grid, want je merkt het pas tijdens de eerste race."

"Tijdens de wintertests kijkt men niet naar de rondetijden, dus je leert er niets van. Mensen lijken maar niet te leren dat het niet uitmaakt hoe langzaam of snel je bent tijdens de tests, omdat de eerste race uiteindelijk de waarheid spreekt. Ik heb er echter vertrouwen in dat we ons blijven verbeteren. We hebben een geweldige groep mensen en werken goed samen."

Alfa Romeo kan zich 'overal verbeteren'

Gevraagd waar Alfa Romeo zich in moet verbeteren om verder naar voren te komen op de grid antwoordde Raikkonen: "Overal. Het is geen kwestie van een deel. Ik denk niet dat we in een gebied meer moeite hebben dan op andere gebieden, maar we moeten efficiënt downforce toevoegen. Dat geldt voor iedereen en het is lastig, dus we zullen zien wat we kunnen doen."