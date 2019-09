Michael Masi geeft update over onderzoek naar dood Anthoine Hubert

De FIA is inmiddels begonnen met haar onderzoek naar de crash van Juan Manuel Correa en Anthoine Hubert tijdens de Formule 2-race op Spa-Francorchamps. Michael Masi kan er op dit moment nog weinig over zeggen.

Drieënhalve week geleden was er tijdens de hoofdrace van de Formule 2 in België een enorme crash, waarbij Hubert om het leven kwam. Correa ligt op dit moment nog altijd in het ziekenhuis met serieus letsel aan zijn benen en een blessure aan zijn rug. Afgelopen week werd de Ecuadoraanse Amerikaan wel uit zijn kunstmatige coma ontwaakt, omdat de situatie van zijn longen een stap in de goede richting gezet had.

Kort na de crash werd duidelijk dat zowel de Belgische autoriteiten als de FIA, het regelgevend orgaan van de Formule 2, een onderzoek zouden starten naar de toedracht van het incident. Afgelopen weekend werd duidelijk dat de FIA eindelijk de beschikking had gekregen over de bolides van de coureurs om aan haar deel van het onderzoek te beginnen.

'Onderzoek zal tijd gaan kosten'

Masi is de wedstrijdleider van de Formule 1 en werd na afloop van de Grand Prix van Singapore gevraagd naar de vorderingen in het onderzoek. De Australiër, die dit jaar de plotseling overleden Charlie Whiting vervangt, kon niet veel zeggen over het onderzoek. "Ik kan er niet veel over zeggen. Er wordt op dit moment in verschillende gebieden aan gewerkt en dat zal wat tijd gaan kosten."

"Op bepaalde vlakken werken we samen met de Belgische autoriteiten en zijn we verplicht ons te houden aan de lokale wetten, dus we werken daarvoor via de nationale autosportfederatie van België. Dat is de ene kant. Aan de andere kant praten we over het verhogen van de veiligheidsstandaarden en dat soort zaken. Dat is alles wat ik er nu echt over kan zeggen."